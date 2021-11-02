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Популярные умные часы для детей назвали опасными

Текст:   Антон Благовещенский
02.11.2021,  
14:54
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Популярные модели умных часов для детей, доступные на российском рынке, могут содержать уязвимости, создающие угрозу безопасности данных.

Об этом говорится в отчете компании "Доктор Веб", которая проанализировала работу подобных устройств.

Согласно исследованию, одна из моделей содержит предустановленные программные модули, которые передают данные о геолокации, контактах из адресной книги, SMS, звонках и другую информацию на удаленные серверы, а также могут скрыто загружать вредоносные и шпионские программы.

Другая модель передает данные о геолокации ребенка на сервер (для дальнейшего отслеживания родителями) без какого-либо шифрования, а также использует простой стандартный пароль 123456 для передачи SMS-команд. Зная номер телефона, злоумышленник может получить контроль над такими часами.

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Еще одни умные детские часы также грешат передачей информации на управляющие серверы в незашифрованном виде, что открывает возможности для перехвата или "подделки" данных.

В целом безопасность детских смарт-часов находится на "неудовлетворительном уровне", отмечают эксперты, поэтому родителям рекомендуется с осторожностью покупать детям подобные устройства.

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