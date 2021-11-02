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02.11.2021 21:27
Рубрика: В мире

Посольство РФ: "Газпром" увеличил поставки по выгодным для Болгарии ценам

Текст: Александр Гацак (София)

Посольство России в Болгарии выступило с комментарием в отношении энергетического кризиса в ЕС. В дипмиссии отметили, что, несмотря на неконструктивную критику в адрес Москвы, РФ остается надежным партнером Европы.

Фото: Иван Руднев/РИА Новости
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"По просьбе болгарского руководства "Газпром" нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам", - указано в позиции посольства. Как отмечается в заявлении, стоимость энергоносителя для балканской республики теперь стала примерно в два раза ниже по сравнению со средними ценами в Европе.

В дипмиссии призвали "не списывать со счетов" систему долгосрочных контрактов. "Покупать газ дешево и сейчас - это чудесно, но еще лучше - заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год", - подчеркивается в публикации.

Как резюмировали в комментарии, "Газпром" всегда "безукоризненно выполнял все свои обязательства перед болгарскими потребителями".

В мире Европа Болгария Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ВЭД Компании Нефть и газ Газпром

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