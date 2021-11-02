Посольство РФ: "Газпром" увеличил поставки по выгодным для Болгарии ценам

Посольство России в Болгарии выступило с комментарием в отношении энергетического кризиса в ЕС. В дипмиссии отметили, что, несмотря на неконструктивную критику в адрес Москвы, РФ остается надежным партнером Европы.

"По просьбе болгарского руководства "Газпром" нарастил объем суточных поставок газа сверх предусмотренного действующим договором по более выгодным для Болгарии ценам", - указано в позиции посольства. Как отмечается в заявлении, стоимость энергоносителя для балканской республики теперь стала примерно в два раза ниже по сравнению со средними ценами в Европе.

В дипмиссии призвали "не списывать со счетов" систему долгосрочных контрактов. "Покупать газ дешево и сейчас - это чудесно, но еще лучше - заранее знать, сколько он будет стоить через месяц, квартал или год", - подчеркивается в публикации.

Как резюмировали в комментарии, "Газпром" всегда "безукоризненно выполнял все свои обязательства перед болгарскими потребителями".