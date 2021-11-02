Путин обратился к участникам конференции по лесу саммита в Глазго

Россия поддерживает проект декларации по лесам и землепользованию, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам специального заседания по вопросам управления лесным хозяйством и землепользования в рамках саммита по климату в Глазго.

Президент назвал сохранение лесов и других природных экосистем одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов. "Эта тема органично вписывается в многоплановую повестку дня Климатической конференции в Глазго", - считает он.

Россия поставила задачу построения углеродно-нейтральной экономики не позднее 2060 года. Наша страна опирается в том числе и на уникальный ресурс лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода.

"В России расположено около 20 процентов всех мировых лесных массивов", - напомнил Путин. "Мы принимаем самые серьезные и энергичные меры для их сохранения, совершенствуем управление лесным хозяйством, боремся с незаконными рубками и лесными пожарами, увеличиваем площади лесовосстановления, последовательно наращиваем финансирование на эти цели", - заметил он.

Россия поддерживает проект совместной декларации по лесам и землепользованию, заявил Путин. "Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов. Это, несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере", - заключил он.