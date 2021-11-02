Ради iPhone 13 Apple сократила производство старых моделей

Apple перенаправила мощности заводов на производство iPhone 13, сообщает издание NikkieAsia. Из-за этого пришлось сократить производство более старых iPhone, а также iPad.
Как пишет источник, компания уделяет особое внимание линейке iPhone 13, потому что рассчитывает, что на него будет более высокий спрос, чем на iPad или на старые iPhone. Для Apple в преддверии рождественских праздников крайне важно обеспечить iPhone 13 всех желающих.
Издание напоминает, что это не первый случай, когда Apple перенаправляет мощности на производство iPhone. В 2020 году аналогичная история произошла с iPhone 12.