Радзиховский: За 30 лет население "европейски-христианских" республик сократилось

Виртуально-геополитические путешествия по странам бывшего СССР закончены. Попробую подвести какие-то итоги.

В 1989-м прошла Всесоюзная перепись населения (как чувствовали, что надо успеть!). В РСФСР жило тогда 147 млн чел. из 286 млн жителей СССР (все цифры округлены до миллиона), чуть больше 51% "единой многонациональной общности людей - Советского народа". При этом этнически русских было 145 млн, чуть-чуть больше 50%, в том числе вне РСФСР - 25 млн.

По данным на 2021-й, постоянно на территории б. СССР живут 299 млн чел. (рост со времен СССР на 4,5%), в том числе в РФ - 146 млн, чуть-чуть меньше, чем в 1989-м (если брать только территорию б. РСФСР, т.е. без 1,9 млн жителей Крыма, то на 2% меньше, чем в 1989-м). Во всех остальных бывших советских республиках - 153 млн, общий рост населения - на 10%. Если бы СССР "вновь собрался", то в РФ жило бы чуть меньше половины его граждан.

При этом, по данным переписей, оценкам экспертов и т.д., число этнически русских (т.е. причисляющих себя к таким) - ок. 120 млн, примерно 40% "условного СССР-2021". Из них 111 млн - в РФ (76% населения, в 1989-м - 81%) и примерно 9 млн - во всех остальных странах. Русское население "союзных республик" сократилось почти в 3 раза - эмиграция (в основном, конечно, в Россию, но какая-то часть - в США, ЕС и т.д.) и ассимиляция - люди меняют свою национальную идентичность на "титульную нацию", особенно дети в смешанных семьях.

Как известно, весь прирост на пространстве б. СССР - за счет стран Ср. Азии, Казахстана и Азербайджана. Их общее население сейчас - ок. 86 млн, а в 1989-м было 56 млн. Максимальный рост в Таджикистане, с 5 до 9,1 млн, больше чем на 80%. И это при том, что из стран Ср. Азии и Казахстана уехали миллионы русских, а из Казахстана еще и немцы. Вероятно, большую роль играет мусульманская религия (впрочем, Казахстан - страна малорелигиозная), возможно, сохраняются патриархальные традиции (в Ср. Азии велик процент сельского населения). В любом случае, если экстраполировать имеющиеся тренды, то к середине XXI века совокупное население этих стран вполне может сравняться с населением РФ (а вот Украину Узбекистан "догонит и перегонит" по числу жителей уже в ближайшие годы, хотя в 1989-м население УССР в 2,5 раза превышало население УзССР).

Весь прирост населения на пространстве б. СССР - за счет стран Ср. Азии, Казахстана и Азербайджана

За те же 30 лет население "европейски-христианских" республик существенно сократилось: с 82 до 67 млн. Особенно резкий спад в Грузии: сейчас там живут 69% от числа жителей 1989-го (без учета Абхазии и Ю. Осетии), Молдовы (70% от МССР - без учета Приднестровья) и Украины (75% от населения УССР-1989, опять же не считая ДНР-ЛНР. Кстати, в одной из статей я неверно написал, что депопуляция в Украине самая большая - есть и больше!). Такой подсчет говорит не только о естественном движении и миграции, но и о том, может ли государство удержать свои исходные территории - или нет силы и не хватает ума выстроить такую внутреннюю и внешнюю политику, которая сохраняла бы целостность страны.

В принципе это все (кроме территориальных потерь, конечно) - общемировые тенденции, особенно заметные в Европе. Белое население сжимается, страны ЕС растут в основном за счет мигрантов из Азии, Африки. Есть правда там и мигранты из тех же республик б. СССР - Украина, Молдова, Белоруссия. Так "экс-советские" республики представляют просто более радикальный вариант "европути".

Россия - как географически, так и демографически - занимает срединно-евразийское положение в б. СССР. Население сокращается - но не так обвально, как в "европейских" республиках.

Экономически страны б. СССР делятся на рентно-сырьевые (Казахстан, Узбекистан, особенно, конечно, Азербайджан и Туркмения) и "гастарбайские" (Таджикистан, Киргизия, Украина, Молдова, Армения, страны Балтии). Конечно, деление не абсолютное - немало гастарбайтеров уезжают, скажем, из Узбекистана, а в той же Прибалтике и на Украине есть большие доходы и не от "ренты мигрантов". Тем не менее эти две тенденции обозначают вполне определенные векторы развития (или застоя?).

Разброс при этом огромный. В Литве (самая богатая!) в 2020-м, по данным МВФ, ВВП на душу населения - 38 800 долл., в Таджикистане (самый бедный) - 3 700 долл. В РФ - 28 000. Странно, что все эти страны - пусть даже не с таким разрывом - были регионами одной страны...

Что касается политики, то есть страны, которые пытаются быть "АнтиРоссией" (прежде всего Украина, затем Прибалтика и Грузия, в куда меньшей мере - Молдова), есть союзники РФ и зависимые от нее страны (Белоруссия, затем - Армения, в меньшей мере - Киргизия), есть "нейтральные" (самая дружественная - Казахстан, затем все страны Ср. Азии и Азербайджан).

За те же 30 лет население "европейски-христианских" республик существенно сократилось

Но принципиально важно следующее: как вражда, так и дружба - в основном в сфере риторики, особенно на тему "ты меня уважаешь?". Если не считать тлеющего конфликта с Украиной, больше никто не имеет территориальных претензий к России, ни у кого нет и военной конфронтации. С другой стороны, нет в СНГ и стран "жизненно важных" для России в экономически-гуманитарном отношении или же витально опасных в случае военного конфликта. Это естественно: слишком несопоставимы масштабы РФ и любой другой страны б. СССР. РФ куда сильней зависит от Китая или ЕС, чем от всех вместе взятых стран "ближнего зарубежья". При этом в их сугубо внутренние дела Россия не вмешивается, на внешнюю политику - реагирует, но ее не "диктует".

Так что отношения РФ - республики б. СССР имеют скорее психологически-амбициозный характер для обеих сторон.