РАНХиГС укрепляет свои позиции на рынке консалтинговых услуг

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ создано Агентство тактических решений. Цель его - консалтинговое и экспертное обеспечение государственных проектов и программ, организация процедур управленческого, экономического и общественно-политического консультирования для заинтересованных организаций и ведомств.

Директором нового агентства назначен Павел Махлин. Прежде он был заместителем руководителя фонда "Росполитика". Заместителем директора станет Виктор Озеров, ранее много лет руководивший Комитетом по обороне и безопасности Совета Федерации.