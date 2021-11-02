Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ

Новый российский препарат против ВИЧ будет действовать по принципу вакцины и вполне вероятно, что сможет полностью излечивать от вируса иммунодефицита человека. Об этом "Российской газете" рассказал руководитель Центра постгеномных технологий при Федеральном медико-биологическом агентстве Герман Шипулин.

Он пояснил, что никому еще не удалось сделать вакцину против ВИЧ в прямом понимании этого слова. "ВИЧ мутирует быстрее, чем появляются антитела, человеческий организм не успевает за ним", - пояснил ученый.

Однако, по его словам, искусственно можно управлять эффективностью антител. На этом и основано действие российского препарата. Суть в том, что организм заполняется антителами высокой эффективности, то есть - смешивается сразу несколько разных видов, чтобы справиться со всеми вариантами вируса. Среди антител есть также те, которые снижают клеточное депо и разрушают инфицированные ВИЧ клетки.

"Если эти антитела плодить с одновременной миостимуляцией клеточного деления, то вполне возможно полное излечение от ВИЧ", - говорит Шипулин.

Сегодня ученые исследуют два способа доставки таких антител в организм. Во-первых, генноинженерный: его идея в том, чтобы заставить клетки организма постоянно вырабатывать такие белки, по сути, создается новый иммунный орган, который продуцирует антитела против ВИЧ. Второй способ менее эффективный, но более простой. Он может стать дополнительным способом лечения ВИЧ-инфицированных наряду с химиотерапией и другими - это уколы с коктейлем антител. Они кратковременно понизят вирусную нагрузку, облегчая тем самым состояние пациента.