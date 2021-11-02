Разрешение на оружие хотят выдавать на основании электронных справок

В нем говорится, что документ будет храниться в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ), доступ к которой будет в том числе у Росгвардии.

В пояснительной записке отмечается, что медзаключение выдается по результатам обследования. В него входит психиатрическая экспертиза, которую можно будет пройти только в государственной или муниципальной клинике.

При этом Минздрав предложил обследовать пациентов не только очно, но также с помощью технологий телемедицины. Удаленно врач-психиатр может оценить состояние психического здоровья пациента, например, с применением скрининговых вопросников. Однако если у человека обнаружатся признаки расстройств, он направит его на очное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией.

При отказе от него - справка не выдается. Если заболевание обнаружено у человека, которому ранее было выдано оружие, его отправят на внеочередное медосвидетельствование, ему также придется отказаться от лицензии на оружие, в течение года избавиться от оружия и патронов.

В медосвидетельствование также включено обследование на наркотики.