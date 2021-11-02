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02.11.2021 18:48
Рубрика: Власть

Разрешение на оружие хотят выдавать на основании электронных справок

Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 250(8601)
С 1 марта разрешение на ношение и хранение оружия предлагают оформлять без бумажных справок на основании электронного заключения врачей. Проект приказа Минздрава об этом размещен для общественного обсуждения.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В нем говорится, что документ будет храниться в Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ), доступ к которой будет в том числе у Росгвардии.

Фото: ГУ МВД по Саратовской области
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В пояснительной записке отмечается, что медзаключение выдается по результатам обследования. В него входит психиатрическая экспертиза, которую можно будет пройти только в государственной или муниципальной клинике.

При этом Минздрав предложил обследовать пациентов не только очно, но также с помощью технологий телемедицины. Удаленно врач-психиатр может оценить состояние психического здоровья пациента, например, с применением скрининговых вопросников. Однако если у человека обнаружатся признаки расстройств, он направит его на очное психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией.

При отказе от него - справка не выдается. Если заболевание обнаружено у человека, которому ранее было выдано оружие, его отправят на внеочередное медосвидетельствование, ему также придется отказаться от лицензии на оружие, в течение года избавиться от оружия и патронов.

В медосвидетельствование также включено обследование на наркотики.

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