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Рубрика: Экономика

Развеян главный новогодний миф: Как выгодно купить доллары и евро

Текст: Георгий Панин
Курсы доллара и евро совсем недавно обновили минимумы года, опустившись ниже 70 рублей и 81 рубля соответственно. Но в долгосрочной перспективе российская валюта будет сдавать позиции, считают эксперты "РГ". Поэтому сейчас довольно неплохое время для покупки иностранной валюты для путешествий или инвестирования.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Как гражданам правильно покупать иностранную валюту и не переплачивать за нее, "Российской газете" рассказали руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян и директор компании Единый Брокер Артем Арзамасцев.

Фото: istock
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Лучше покупать валюту с 10 до 19 часов по будням

Сергей Григорян: Самый выгодный курс - на бирже. У него минимальный спред (разница между курсом покупки и курсом продажи).

Для того, чтобы покупать валюту на бирже необходимо открыть брокерский счет. Это не является проблемой. Сейчас, чтобы открыть такой счет не надо посещать отделение банка, это можно сделать онлайн через приложение.

Но брокерский счет имеет свои нюансы - комиссии за проведение операций и так далее. К тому же, далеко не все брокеры готовы работать с маленькими суммами, у кого-то стоят ограничения на операции от тысячи долларов, не меньше.

Если не хочется в этом разбираться, можно покупать валюту в банке. Так выйдет дороже, но, в принципе, совсем незначительно. Несколько дешевле покупать в банке не наличные деньги через кассу, а дистанционно через приложение.

Самый выгодный курс всегда в часы работы биржи - примерно с 10 до 19 часов по будням. Курс по выходным, праздникам, рано утром и поздно вечером может быть больше на несколько рублей. Поэтому в эти периоды валюту лучше не менять, только если это ситуация крайней необходимости.

Надо валюту покупать частями

Артем Арзамасцев: Возьмем для примера самую популярную у населения валюту - доллар США. Если вы планируете купить какую-то сумму, разделите ее на 2-3 части. Заранее решите, какой курс для покупки "американца" вас устроит и придерживайтесь намеченного плана.

Фото: istock
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Например, можно купить часть долларов по текущему курсу, а вторую покупку запланировать при курсе 1,5-2 рубля ниже. Соответственно, третью часть докупить уже после снижения доллара на 3-4 рубля от текущего курса.

В качестве нижнего уровня, которого можно ожидать в ноябре от доллара, стоит рассматривать курс 68 рублей за доллар. Это наиболее вероятная ближайшая цель по курсу доллара на текущий месяц.

Так же в преддверии Нового года стоит развеять миф, что к новогодним праздникам валюта обычно растет. Не надо принимать подобные домыслы во внимание. Тем более, заранее привязывать свои действия по покупке или продаже валюты к каким-то датам или праздникам.

Лучше смотреть по ситуации и принимать решения на основании того, как она меняется в нашей стране и в мире.

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