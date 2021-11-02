Аномально теплая погода продержится в Москве еще неделю

На этой неделе воздух в Москве прогреется до 13 градусов. Самыми теплыми будут 4 и 5 ноября. "На полтора месяца примерно погода будет отставать от своего развития", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но в предстоящие два дня - вторник и среду - в столице всего 5-9 градусов. "Воздух будет поступать не с юго-запада, а с юго-востока. Но и в этом случае аномалия составит 3-4 градуса. Печалиться не стоит", - отметил метеоролог.

С четверга начнется потепление. В пятницу - столбики термометров поднимутся до отметки +13 градусов. "Это не рекордные, но близкие к рекордам значения", - прокомментировал синоптические процессы ученый.