Новости

Врач Жемчугов назвал смертельно опасный симптом COVID-19 02:38
Аномально теплая погода продержится в Москве еще неделю 01:53
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой 01:28
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького 00:24
Политехнический музей предлагает поиграть в ролевые игры на "Ночь искусств" 01.11.2021
Стала известна причина возгорания трамвая на юге Москвы 01.11.2021
Пилоты сняли на видео взлет из Шереметьево в плотный туман 01.11.2021
Мистика и Сайлент Хилл: туман в Москве покорил соцсети 01.11.2021
ЦБ допустил проведение более жесткой денежно-кредитной политики 01.11.2021
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом 01.11.2021
Депутаты предложили увеличить субсидии на лекарства для ВИЧ-инфицированных 01.11.2021
В Киеве ввели жесткий карантин 01.11.2021
Курс евро впервые с 14 октября превысил 83 рубля 01.11.2021
Поставки российского газа в ряд стран приостановлены из-за аварии в Болгарии 01.11.2021
Из-за тумана в Москве массово задерживаются авиарейсы 01.11.2021
Более 281,5 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 01.11.2021
Росреестр рассказал о приеме документов через МФЦ и в электронном виде 01.11.2021
QR-коды для посещения различных учреждений ввели 75 регионов 01.11.2021
Москву накроет сильный туман 01.11.2021
Лидер КНР призвал участников климатического саммита сдержать свои обещания 01.11.2021
СК возбудил уголовное дело из-за отравления туристов в Египте 01.11.2021
Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием в 300 млрд долларов 01.11.2021
В Болгарии митингуют против обязательного тестирования школьников на COVID-19 01.11.2021
В нигерийском Лагосе обрушилось 21-этажное здание 01.11.2021
Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования на оружие 01.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 01:53
Рубрика: Общество

Аномально теплая погода продержится в Москве еще неделю

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

На этой неделе воздух в Москве прогреется до 13 градусов. Самыми теплыми будут 4 и 5 ноября. "На полтора месяца примерно погода будет отставать от своего развития", - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Владимир Астапкович /РИА Новости
Мистика и Сайлент Хилл: туман в Москве покорил соцсети

Но в предстоящие два дня - вторник и среду - в столице всего 5-9 градусов. "Воздух будет поступать не с юго-запада, а с юго-востока. Но и в этом случае аномалия составит 3-4 градуса. Печалиться не стоит", - отметил метеоролог.

С четверга начнется потепление. В пятницу - столбики термометров поднимутся до отметки +13 градусов. "Это не рекордные, но близкие к рекордам значения", - прокомментировал синоптические процессы ученый.

В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям с низким иммунитетом
Из-за тумана в Москве массово задерживаются авиарейсы
В Севастополе решили закрыть QR-блокпосты
Аномально теплая погода продержится в Москве еще неделю
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей