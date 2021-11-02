Двое приезжих из Узбекистана организовали массовую миграцию в Россию

Канал незаконной миграции перекрыли сотрудники Управления на транспорте МВД России по ЦФО совместно с коллегами из Пограничной службы ФСБ России.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот канал организовали двое граждан Республики Узбекистан. При этом они знали о действующих ограничительных мерах, введенных в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

Они договорились с двумя представителями частных медклиник столицы, которые за денежное вознаграждение изготавливали для иностранцев приглашения на въезд в Россию. В них вносились фиктивные сведения о выявленных заболеваниях и необходимости пройти лечение в медучреждениях столицы. При пересечении границы в аэропортах мигранты представляли должностным лицам эти документы и въезжали на территорию страны.

А когда сотрудники пограничного контроля проводили проверку подлинности приглашений, работники медцентров подтверждали ложные сведения. На самом же деле люди приезжали не лечиться, а работать.

Организаторы "бизнеса" - граждане Узбекистана - взяты под стражу. С их подельников из медорганизаций взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.