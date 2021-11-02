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02.11.2021 22:09
Рубрика: Экономика

Как выглядят дворы, концепции благоустройства которых предложили москвичи

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 251(8602)
В столице подходит к концу благоустройство первых пяти дворов, выполненных по концепции соучаствующего проектирования - архитекторы сначала несколько месяцев обсуждали, каким именно видят пространство у дома жители, и перерабатывали проект с учетом их мнений, и только потом пришли строители. Что показал первый опыт такого подхода к благоустройству? Как выглядят дворы, придуманные теми, кому проводить в них больше всего времени?


Дача во дворе

Именно так назвали проект благоустройства двора на пересечении улиц Норильская и Изумрудная в Лосиноостровском районе. Когда-то эти места были не обычным спальным районом с типовыми панельками, а дачным предместьем Москвы - москвичи приезжали сюда отдохнуть от города и побыть на природе. Напомнить об этом и решили в процессе совместной работы с местными жителями архитекторы из бюро "Дружба". Обсуждать будущее двора они начали еще полтора года назад, перед пандемией. Дело бы могло двигаться быстрее, но сказались ограничения - обсуждения, к примеру, пришлось перевести в онлайн.

А поговорить было и о чем, и с кем. Специалисты архбюро еще до начала обсуждения изучили двор, чтобы понять его плюсы и минусы. Площадку формируют сразу шесть многоэтажек, где живут полторы тысячи человек. И мамы с детьми, и собачники, и автомобилисты, и пенсионеры... У всех - свои интересы. Одних вообще всем устраивал старый двор, они и менять ничего не хотели. Другие, наоборот, жаловались на отсутствие инфраструктуры для детей. Проектировщики видели это и сами - они насчитали 240 ребятишек, на которых приходилась единственная детская площадка без нормального освещения. Кроме нее во дворе была еще спортивная коробка, огороженная высоким сетчатым забором, и обилие тропинок.

Все это год назад я видел и сам, приезжая сюда вместе с архитекторами. Сейчас двор трудно узнать. Во-первых, вместо той одной детской площадки появилось несколько новых, предназначенных для детей разных возрастов. На одной горки и карусели для ребят постарше, на другой - качели и развивающая игровая зона для совсем маленьких. Горки тоже разные - одна повыше и покруче, сделана на земляном холме.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Дети забираются на нее не по ступенькам, а прямо по траве, держась за поручни из деревянных опор и веревок. Вторая горка поменьше, скатываться с нее надо с деревянной миниатюрной сцены, выстроенной прямо вокруг старой березы, - эту площадку назвали "Домик на дереве". Поработали проектировщики и с ландшафтом - например, сделали холм, в котором проложен лаз. Малышня любит по нему пробираться. А еще у лаза в землю вкопаны своеобразные пеньки разной высоты - по ним можно прыгать. Словом, развлечений для детей здесь много, причем это не только привычные качели-карусели, но и другие, современные мини-аттракционы.

Мнения разделились

Выполнено все из природных материалов - дерева, веревок, деревянной щепы и каменной крошки. Только на спортивной и детской площадках для детей постарше классическое прорезиненное покрытие. Кое-где, впрочем, есть даже брусчатка - например, возле беседки, чем-то напоминающей пирамиду. Взрослые могут отдохнуть за столом для игры в шахматы и шашки или покачаться на деревянных садовых качелях - они такие большие, что могут вместить троих. Чуть в стороне расположена спортивная зона - игровую коробку жители просили сохранить, ее просто обновили. Теперь там мягкое пружинящее покрытие, ворота для игры в футбол, баскетбольное кольцо, можно натянуть и волейбольную сетку. Любители подтягиваний, отжиманий на брусьях, тренировок с гантелями тоже найдут занятие - для них есть отдельная площадка рядом со столом для пинг-понга.

"Больше всего мне понравилось, что благоустройство получилось неброским - цвета некричащие, много дерева и природных материалов, - говорит местная жительница Ирина Азимова. - Еще здорово, что сохранили все деревья и даже добавили разные кусты и растения - когда работы только начались, я боялась, что могут пострадать ели и березы, посаженные много лет назад".

Впрочем, даже соучаствующее проектирование не смогло примирить всех - например, мама двоих детей Инга Артеменко пожаловалась корреспонденту "РГ" на новое покрытие некоторых пешеходных дорожек. "Оно сделано из какой-то каменной крошки, выглядит неплохо, но ходить неудобно, а детская коляска вообще не едет - колеса вязнут. А еще на детской площадке холм с горкой дети быстро вытоптали до земли - грязь теперь у них и на обуви, и на одежде". Правда, отмечает Инга и много плюсов - признается, что дети теперь просятся на эту площадку, хотя к их дому ближе другая, обычная.

Двор с холмом

Работающие над проектом архитекторы признаются, что учесть мнения всех жителей, безусловно, невозможно. И реализация не всегда точно отвечает тому, что каждый себе представил. Но в любом случае это лучше, чем благоустройство, при котором местных жителей никто не спрашивает, чего они хотят сами.

Фото: iStock
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"Главная цель совместного проектирования с жителями - создать двор, в котором будет кипеть жизнь, где интересно вместе проводить время, где соседи узнают друг друга и находят общие увлечения. В процессе работы над проектом связи между людьми налаживаются, они объединяются общей целью. Жители, которые чувствуют свою сопричастность к месту, становятся ответственными пользователями двора, поддерживают благополучную среду и долгую жизнь воплощенных идей", - говорит партнер бюро "Дружба" Александра Черткова.

Еще один двор, который преобразился с помощью жителей, расположен в Кузьминках на улице Академика Скрябина. Поблизости от него живут более трех тысяч человек. Многих из них давно не устраивала маленькая и устаревшая детская площадка на 400 с лишним детей из окрестных домов. Основную часть двора при этом занимала спортивная коробка, которой мало кто пользовался из-за неудачного расположения на перепаде высот. После обследования двора и дебатов с жителями специалисты из бюро "Народный архитектор" придумали концепцию "Двор с холмом".

Соучаствующее проектирование помогает соседям узнать друг друга 

Центром двора стала большая игровая зона для детей разного возраста, по периметру которой установили навесы с лавочками для взрослых. Перепад высот в три метра использовали так, что он стал частью игровой площадки. Спортивную зону по решению жителей уменьшили в полтора раза и переместили на ровное место, а рядом установили тренажеры. Как и на Норильской улице, жители захотели стол для пинг-понга и удаленный тихий уголок для отдыха старшего поколения.

"Мы хотели поэкспериментировать с приемами, которые никогда не используют в муниципальном благоустройстве, чтобы сделать двор, который будет по-своему уникальным, - объясняет партнер бюро "Народный архитектор" Антон Ладыгин. - Естественный рельеф участка мы превратили во вполне функциональную детскую горку, добавили геопластику. Этот образ зеленого холма и стал девизом проекта. Благодаря технологии соучастия мы знали, что наши предложения пользуются поддержкой жителей, и это придавало нам уверенности на всех этапах".

Кстати

Больше зелени

У жителей практически всех попавших в программу соучаствующего проектирования дворов есть общие желания - они хотят видеть больше зелени, а еще хотят видеть детские и другие площадки из природных материалов. Именно поэтому архитекторы отдают предпочтение дереву, камням, веревкам и т.д. В общей сложности вместе с жителями сейчас проектируется благоустройство 25 объектов - в основном это дворы, но есть и скверы. Кроме двух уже готовых дворов еще три сдадут в ближайшее время. Все подробности можно узнать на сайте pro-raion.ru.

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