МХАТ им. Горького провел сбор труппы после ухода Боякова

На прошлой неделе сменилось руководство сразу в двух театрах. В МХТ им. Чехова - вместо Сергея Женовача, который ушел по собственному желанию, худруком стал Константин Хабенский - его назначило министерство культуры. Во МХАТ им. Горького Минкультуры назначил нового директора Владимира Кехмана. А 1 ноября стало известно, что Эдуард Бояков покидает пост художественного руководителя МХАТа. Оба события вызвали в театральном сообществе сильнейший раскол.

Эдуард Бояков стал худруком МХАТ им. Горького в 2018 году вместо Татьяны Дорониной. Бояков, персона известная в театральных кругах - учредитель "Золотой маски", основатель театра "Практика". Новый директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман тоже персона известная - бизнесмен, худрук и бывший директор Михайловского театра и теперь уже бывший худрук и некогда директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Татьяне Дорониной была отведена должность президента театра, но с 2018 года на Тверском бульваре она не появлялась.

Кехман сразу после назначения заявил, что он хочет встретиться с Татьяной Васильевной и вернуть ее в театр. Буквально через несколько дней он встретился с Бояковым, и вскоре Эдуард Владиславович написал у себя на странице в Facebook: "Я уволился из МХАТ им. Горького. Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, - не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта. Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития. Что касается моих планов - напишу позже. Спасибо тем кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного - в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни.".

Новый директор МХАТа отменил ближайшие спектакли "Чудесный грузин" с телеведущей Ольгой Бузовой в главной роли. В соцсетях зрители уже просят вернуть спектакль в афишу. Тем не менее о закрытии постановки театр официально не заявлял. Спектакль пока перенесен на неопределенный срок.

Успехи и Эдуарда Боякова, и Владимира Кехмана известны. Оба не новички в театральной среде. О МХАТ им. Горького заговорили после прихода Боякова: спектакль "Лавр" по роману Евгения Водолазкина критики считали большой удачей, зато спектакль с Бузовой, конечно, вызвал скандал и разделил зрителей на тех, кто за трепетное следование традициям в театре, и тех, кто за неожиданные бизнес-решения и карнавальность.

О Михайловском театре так же вспомнили в свое время после прихода туда Владимира Кехмана. Новый директор научил театр зарабатывать, перевел труппу на контракты и организовал масштабные гастроли труппы за рубежом. Зато решения по Новосибирскому театру оперы и балета были менее популярны, в частности, реконструкция здания шла со штрафами и претензиями от вышестоящих инстанций.

Как бы то ни было, имя нового худрука МХАТ им. Горького мы узнаем в ближайшее время. По уставу новый директор должен согласовать худрука с учредителем театра, то есть министерством культуры. "Для нас абсолютной неожиданностью стало увольнение художественного руководителя МХАТ. Мы узнали об этом из СМИ", - говорится в сообщении Минкульта.

2 ноября в МХАТ им. Горького уже прошел сбор труппы, правда, за закрытыми дверями. В последние лет десять смена руководства коснулась почти всех московских театров. Часто с потерями - актеров увольняли или они уходили сами, подписывались петиции против нового руководства. Театр - это такой живой организм, вмешательства в который не проходят бесследно. Но время от времени они просто необходимы.

Дословно

Григорий Заславский, ректор ГИТИСа:

- Эдуард Бояков - выдающийся театральный деятель, имя которого навсегда вписано в историю молодого российского театра. Не зрелого, которому 250 с лишним лет, а молодого, который ведет отсчет с 1991 года. В его заслугах и сотрудничество с Михаилом Бычковым на заре становления Камерного театра в Воронеже и, конечно же, "Золотая маска". И создание театра "Практика" как одного из уникальных центров современной драматургии и экспериментального пространства, адресованного той аудитории, которая, может быть, в других случаях к театру была бы абсолютно равнодушна. И многие другие начинания. Но будучи инициатором многих замечательных инициатив, он становился потом их могильщиком. Он пришел с прекрасными начинаниями и идеями, но сам стал нарушать собственные декларации. Он не является режиссером, а в очередной раз, как и в театре "Практика", стал ставить спектакли. Он не является педагогом, но тут же основал собственную театральную школу, позаимствовав для нее название у давно существующего бренда. Таким образом, он наладил воспроизводство недругов и недоброжелателей довольно быстро. Когда ты становишься администратором, нужно делать все, чтобы число твоих недругов стремилось к нулю. Главная его ошибка, конечно, не в приглашении Бузовой, а в сущностном непонимании природы театра. Он, к сожалению, не смог наладить диалог с Дорониной. Татьяна Васильевна Доронина - великая актриса и должна выходить на сцену. Это - первое. Второе - непонимание природы театра, когда он заявил, что можно восстановить "Три сестры" Владимира Ивановича Немировича-Данченко, и взялся за эту задачу, а потом - спектакль Сергея Данченко "Вишневый сад". Это возможно только на бумаге, в исследовании. Время совершенно другое, а спектакль всегда адресован конкретной сегодняшней публике.

Иосиф Райхельгауз, худрук театра "Школа современной пьесы":

- МХАТ прозябал несколько десятилетий под руководством выдающейся в прошлом актрисы Татьяны Васильевны Дорониной. Пришел Эдуард Бояков, человек неоднозначный, вызывающий споры и дискуссии, в том числе и творческого плана. Но он сделал театр живым, привлек к нему внимание, о МХАТе заговорили, туда стали отдавать свои пьесы замечательные драматурги и писатели - взять хотя бы Водолазкина, его "Лавр" закрывал прошлый сезон. Бояков умеет из разнородного делать целое.

Подготовили Андрей Васянин, Наталья Соколова