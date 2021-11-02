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02.11.2021 13:17
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: "Ночь искусств" в Москве пройдет онлайн

Текст: Сергей Жуков

"Ночь искусств" в Москве в этом году пройдет 4 и 5 ноября. К акции присоединятся музеи, парки, выставочные залы, детские школы искусств. Мероприятия, как и прошлой осенью, проведут в онлайн-формате, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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В программу включено более 120 виртуальных концертов, лекций, перформансов, выставок, спектаклей. "Технологии позволяют музеям, театрам и другим культурным площадкам значительно расширить свою аудиторию, - отметила Сергунина. - Благодаря онлайн-формату присоединиться к столичной программе "Ночи искусств" смогут жители самых разных городов России".

Основной площадкой, откуда будут транслироваться мероприятия, станет Новый Манеж. Подобная программа акции появится 3 ноября на сайте artnight.moscow.

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