НВ АЭС выделила 60 млн. рублей на покупку компьютерного томографа

Новости

Facebook не будет распознавать лица пользователей 21:03
Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 млн долларов 20:57
Сервис Netflix запустил игры 20:52
Росавиция создала оперативный штаб в нижегородском аэропорту 20:51
Роспотребнадзор назвал незаконной отмену Ozon заказов из-за сбоя 20:45
РАНХиГС укрепляет свои позиции на рынке консалтинговых услуг 20:32
Министр обороны Украины подал в отставку 20:32
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии Украине 20:26
Патриарх: Пандемия - время кризиса, а в кризисе обнаруживается правда 20:07
Чем манит любителей искусства музей Марка Шагала в Витебске 19:53
Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго 19:34
Wizz Air: Пассажиры рейса Будапешт - Москва улетят в столицу в среду 19:10
ФАС назвала способ по сдерживанию цен на авиакеросин 19:02
Российские теннисистки обыграли Канаду в Кубке Билли Джин Кинг 19:00
Умер пятикратный чемпион мира по фехтованию Путятин 18:39
У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ 18:13
В Москве сильный туман продержится до полуночи 18:09
Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 18:04
Microsoft анонсировала собственную Метавселенную 18:00
Самолет Будапешт - Москва приземлился в Киеве 17:55
"Единая Россия" исключила депутата Марченко из партии 17:52
В России сократился суммарный долг по зарплате 17:42
Разработчики рассказали, как будет действовать новое лекарство от ВИЧ 17:32
Российские миротворцы сопроводили 50 паломников в монастырь Амарас 17:28
Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Бернсом 17:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 20:41

НВ АЭС выделила 60 млн. рублей на покупку компьютерного томографа

Нововоронежская АЭС выделила 60 млн. рублей на покупку современного компьютерного томографа для нужд Клинической больницы № 33 ФМБА России (КБ-33 г.Нововоронеж).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Приобретение техники позволит обеспечить безопасное обследование в чистой зоне больницы всем нуждающимся в компьютерной томографии. В настоящее время единственный компьютерный томограф установлен в красной зоне КБ-33 и используется для диагностики заболевания коронавирусной инфекцией.

Фото: Нововоронежская АЭС
Якутская общественность убедилась в безопасности Нововоронежской АЭС

Также специалисты Нововоронежской АЭС оказали помощь в реконструкции азотно-кислородной станции КБ-33, что позволило в полном объеме обеспечить бесперебойную подачу кислорода больным ковидного отделения. Планируется к закупке дополнительное лабораторное оборудование на сумму 6 млн. рублей.

"С самого начала пандемии Нововоронежская АЭС активно помогает городской системе здравоохранения в борьбе с новой короновирусной инфекцией. Как предприятие с высоким уровнем социальной ответственности мы вносим свой вклад в общую копилку региональных мероприятий. Так в первую волну при поддержке Концерна "Росэнергоатом" была создана ПЦР-лаборатория мощностью 200 исследований в смену. Сейчас закуплено дополнительное оборудование, позволяющее увеличить количество тестов до 400", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Кроме того, за время пандемии, приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, которые позволили оборудовать 9 реанимационных коек. Оказана помощь в организации резервного фонда на 60 коек для больных ковидом; отремонтированы аппараты КТ и МРТ для диагностики, закуплено дорогостоящее оборудование на сумму более 100 млн. рублей.

При поддержке Профсоюза Нововоронежской АЭС закуплены индивидуальные средства защиты и дезинфицирующие средства для медиков и работников НВАЭС на сумму более 4 млн. рублей.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней
МИД РФ: В отношениях с США наметились положительные сдвиги
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
Самолет Будапешт - Москва приземлился в Киеве
В Крыму за взятку задержали мэра Белогорска