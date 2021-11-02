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02.11.2021 23:23
Рубрика: Общество

Под Курском нашли массовое захоронение советских солдат

Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Семья Ильи Николаевича Бичурина долгие десятилетия после Великой Отечественной войны считала его пропавшим без вести. Девятнадцатилетним пареньком он исчез на фронте, и, скорее всего, никто бы так и не узнал обстоятельства и место его гибели, если бы один из домовладельцев в поселке Горшечное под Курском не начал строить водопровод.
В поисковых работах приняли участие сразу три отряда. Фото: Поисковый отряд "Курская земля" В поисковых работах приняли участие сразу три отряда. Фото: Поисковый отряд "Курская земля"
В поисковых работах приняли участие сразу три отряда. Фото: Поисковый отряд "Курская земля"

Как эти два события оказались связаны между собой, местных жителей шокирует до сих пор. Старожилы Горшечного, которые бы помнили до подробностей военное лихолетье, ушли в мир иной, а те, кто помоложе, ничего определенного и сказать не могли, когда посреди улицы рабочие достали из грунта человеческие останки.

Фото: Сергей Куксин
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Так обычные земляные работы превратились в поисковые. В Горшечное выехали три отряда. "Курская земля", "Курская дружина" и "Новое поколение" работали несколько выходных подряд. Пришлось привлечь технику и сломать дорогу. В результате - останки 132 солдат и офицеров подняты из захоронения. При них обнаружили восемь медальонов и пять красноармейских книжек. В эти же дни останки еще одного солдата нашли в огороде местного жителя. При нем тоже оказался медальон.

Руководитель поискового отряда "Курская земля" Елена Сукманова отмечает, что шокирующая находка обнаружилась неподалеку от братской могилы, у которой в районном центре обновляют цветы и венки каждый памятный день. Почему погибших солдат похоронили именно здесь, теперь выяснить вряд ли удастся. Видно, что хоронили быстро, укладывая тела друг на друга. Среди останков были обнаружены и некоторые личные вещи, и патроны. Историки предполагают, что погибли солдаты в боях во время Воронежско-Касторненской операции - в январе-феврале 1943 года. До этого, в июле 1942 года, фашисты захватили Горшечное, семь месяцев держали в оккупации, убили почти 400 местных жителей, еще более сотни - угнали на работу в Германию. Освободительная Воронежско-Касторненская операция здесь началась в 1943 году. После грянула Курская битва.

Скорее всего, солдаты и офицеры были похоронены местными жителями - женщинами и стариками. Ведь если бы это делала похоронная команда, те же медальоны бы сняли, собрав данные о погибших.

Поисковые отряды красноармейские книжки и медальоны отправили на экспертизу в Москву. Елена Сукманова рассказывает, что из восьми медальонов пока удалось прочитать только четыре.

Скорее всего, солдаты были похоронены местными жителями

- И родственников одного из солдат нашли, - говорит она. - Илья Николаевич Бичурин - из Бурятии. Его семья уже откликнулась. Оказалось, жива его родная сестра. Только представьте, ей 82 года! Всю свою жизнь она считала брата без вести пропавшим.

Теперь останки Ильи Николаевича предадут земле на его родине.

- Его семья - это сестра, племянники, в том числе внучатые, - продолжает Елена Сукманова. - И они все возрастные. Ехать за останками самим - значит, рисковать здоровьем в пандемию. Поэтому мы поедем к ним сами в ноябре.

Также установили личности еще троих погибших: все они защищать курскую землю от фашистов прибыли издалека: Смоленская, Читинская, Ростовская области - везде курские поисковые отряды отправили данные о найденных бойцах.

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