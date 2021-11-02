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02.11.2021 16:07
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу направляет в Тульскую область еще 100 военных медиков

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу распорядился дополнительно направить более 100 военных медиков для помощи тульским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19

"Для организации консультаций и лечения больных COVID-19 в регион командируют специалистов медицинских подразделений и профильных организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, а также Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и ВДВ", - проинформировали в министерстве.

Там напомнили, что в лечебных учреждениях Тульской области уже работают 65 военных медиков ЗВО. В составе врачебно-сестринских бригад - люди, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В числе таких специалистов есть реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.

Между тем, свыше трех десятков медиков Центрального военного округа из Самарской, Новосибирской и Свердловской областей продолжают круглосуточно заниматься больными коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия. "В настоящее время врачебно-сестринские бригады Минобороны России оказывают помощь более 130 пациентам в четырех лечебных учреждения региона", - заявили в ведомстве.

А для жителей Московской области в ноябре на фондах Конгрессно-выставочного центра в подмосковной Кубинке развернут специализированный госпиталь. Для работы там уже выделили врачей и медсестер, подготовленных к лечению инфицированных COVID-19.

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