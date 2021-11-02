Столичная прокуратура предостерегла от участия в несанкционированных акциях 4 ноября

Прокуратура Москвы предостерегает об ответственности за участие и призывы к участию в несогласованном мероприятии в центре Москвы 4 ноября. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, сейчас в интернете и социальных сетях размещается информация с призывом к участию 4 ноября в публичном мероприятии в центре Москвы. "Это мероприятие не согласовано с органами исполнительной власти города и в целях недопущения возможных нарушений при проведении публичных мероприятий лицам, призывающим к участию в них, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона", - сообщает прокуратура.

В ведомстве подчеркнули, что организация несогласованных мероприятий и участие в них влекут за собой ответственность.