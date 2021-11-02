Студии в новостройках Москвы подорожали на полмиллиона за три месяца

Средняя цена студий в массовых новостройках Москвы в сентябре достигла 7,56 миллиона рублей - это на 450 тысяч больше, чем три месяца назад, в июне. За год этот тип жилья подорожал и вовсе на 42%, обогнав все другие виды квартир. К такому выводу пришли аналитики компании "Метриум".

Еще прошлой осенью, отмечают эксперты, застройщики просили за студии в среднем 5,33 миллиона рублей, но с тех пор цены росли практически без остановки. В итоге они увеличились чуть ли не в полтора раза. При этом, например, однокомнатные квартиры за тот же год подорожали на 34%, двушки на 30%, а трешки на четверть.

Размер средних студий за последний год стал только меньше - площадь снизилась с 26,8 квадратных метра до 24,7. "Студии - один из самых востребованных форматов жилья в Москве, - комментирует гендиректор девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. - Они остаются наиболее доступными вариантом, что делает их привлекательными для широкого круга покупателей. Это отличный выбор для молодых профессионалов, студентов, семейных пар и инвесторов. В перспективе ходовые студии легко перепродать или сдать в аренду, особенно если они удачно находятся рядом со станциями метро. В совокупности все эти факторы обуславливают высокую ценовую динамику".