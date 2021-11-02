Туман в столичном регионе рассеется к 11:00

Туман в столичном регионе должен рассеяться к 10-11 утра. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Москвичей ждет облачная с прояснениями погода, без осадков. В первой половине дня сохранятся и туманы", - сказал Леус, которого цитирует ТАСС.

По его словам, воздух прогреется до 5-7 градусов тепла, а в области - до 8.

Плотный туман окутал столицу в понедельник в районе 20 часов. По этой причине вовремя не смогли вылететь из города более 120 рейсов. ГИБДД Москвы попросило водителей не пользоваться утром личным транспортом во избежание аварий и заторов на дорогах.