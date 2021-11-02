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02.11.2021 18:13
Рубрика: Происшествия

У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ

Текст: Михаил Фалалеев

О беспрецедентном задержании группы наркодельцов сообщили в пресс-центре МВД России.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Операцию провели сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке спецназа "Гром" сразу в нескольких регионах: в Белгородской, Московской, Владимирской, Тульской, Ростовской и Курской областях. Задержали 21 участника разветвленной криминальной структуры.

Это преступное сообщество действовало в период с декабря 2016 по декабрь 2020 года. Наркодельцы поставляли в Белгородскую и Ростовскую области оптовые партии наркотиков, которые впоследствии распределялись по другим регионам.

Из незаконного оборота изъято свыше 370 килограммов отравы. Из них более 251 килограмма синтетических наркотиков, более 45 килограммов марихуаны, свыше 59 килограммов гашиша, более 9,5 килограмма мефедрона, свыше 439 граммов МДМА.

Пока задержанным вменяют 49 эпизодов. Причем связаны они не только с незаконным оборотом наркотиков, но и с контрабандой табачных изделий, незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Все задержанные взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Юг России ЦФО Белгородская область ЦФО Московская область ЦФО Владимирская область ЦФО Тульская область ЮФО Ростовская область Борьба с наркотиками РГ-Видео

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