В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров

За пять месяцев со старта акции "С заботой о здоровье" более 300 тысяч горожан старшего возраста, сделавших прививку от коронавируса или прошедшие повторную вакцинацию, получили подарочные наборы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москвичи 65 лет и старше, которые до конца года полностью пройдут вакцинацию или ревакцинацию от COVID-19, могут получить подарочный набор. Уже более 300 тысяч горожан сделали прививку и приняли участие в акции "С заботой о здоровье". Такой приятный вид поощрения - наша благодарность пожилым москвичам за проявление гражданской активности, заботу о себе и подачу правильного примера молодежи", - рассказала вице-мэр.

В подарочный набор входят полезные для поддержания здоровья предметы: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка "Омега-3" и витамин D3, набор косметики для ухода за кожей, зубная паста и щетка, антибактериальный гель и набор медицинских масок.

Получить коробку "С заботой о здоровье" могут жители столицы в возрасте старше 65 лет, сделавшие первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции в период с 23 июня по 31 декабря, а затем полностью завершившие вакцинацию. Также пенсионеры, которые завершили вакцинацию с 12 октября по 31 декабря или прошли ревакцинацию в этот период, могут до конца года выбрать вместо подарочного набора денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Москвичам старшего поколения, ранее получившим коробку "С заботой о здоровье", компенсация не полагается.

Сертификат на подарочный набор выдается в пункте вакцинации. Забрать подарок можно в центре социального обслуживания или поликлинике, независимо от того, где была проведена вакцинация. Если житель Москвы старшего поколения выбирает денежную компенсацию, ему необходимо написать заявление о назначении компенсационной выплаты в районном центре социального обслуживания. К заявлению нужно приложить паспорт, сведения о реквизитах счета, сертификат о вакцинации и сертификат на получение подарочного набора "С заботой о здоровье".

Необходимо помнить, что для получения подарочного набора или выплаты необходимо пройти вакцинацию в указанные сроки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы; в местах вакцинации, организованных Департаментом здравоохранения города Москвы, а также на дому или в других местах выездными бригадами вакцинации медицинских организаций государственной столичной системы здравоохранения. Кроме того, набор "С заботой о здоровье" полагается, если вакцинация пройдена в медицинских организациях частной системы здравоохранения, осуществляющих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в рамках заключенных соглашений с Департаментом здравоохранения города Москвы.

Адрес и время работы ближайшего пункта подскажут по круглосуточному справочному телефону: +7 (495) 870-44-44. Получить коробку "С заботой о здоровье" можно будет до 1 марта 2022 года. Подробную информацию о коробке "С заботой о здоровье" и ее составе можно найти на сайте "Я дома".