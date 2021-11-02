В Москве собрали робопса: что он может?

Первую отечественную роботизированную собаку собрали в Москве. "Такие "питомцы" очень популярны во всем мире, часто становятся звездами соцсетей, - рассказал "РГ" ведущий инженер НИИ механики МГУ Антон Рогачев. - Но это не просто "милые существа". Они вполне могут принести и практическую пользу".

Инженерных центров, где собирают вот таких робопсов, в мире очень немного. Ими пока что могут похвастаться только Швейцария, Китай, США и Италия, теперь свой пилот запускает и Россия. Почему мир вообще решил пойти навстречу робособакам? И в чем сложность процесса?

Все дело в том, что робопсы относятся к особому классу шагающих роботов. Мы привыкли, что современные андроиды и другие машины делятся на колесные и гусеничные. Но есть такие отрасли, где автоматизация нужна вкупе с универсальным передвижением. Например, в Швейцарии, как рассказал Антон Рогачев, роботизированные собаки работают обходчиками. За счет своей мобильности псы легко гуляют вдоль путей и по датчикам понимают, где есть перегрев или другие опасные состояния путевого хозяйства. Да мало ли где еще пригодится робот, который способен с легкостью и даже грацией перешагнуть препятствие.

Московских разработчиков вдохновили образцы робототехники Boston Dynamics - их робопсы снискали мировую интернет-славу. Специалисты инженерного проекта Voltbro и НИИ механики МГУ в течение двух лет с нуля полностью спроектировали и произвели шагающего робота. Все приводы, электрохозяйство и софт - собственная разработка столичных мастеров.

По заданным параметрам корпус "распечатали" на 3D-принтере с помощью композитных материалов и алюминиевых сплавов.

Пластика робота действительно напоминает собачью. Робот может ходить прямо, по кругу и заданной траектории. "Он может работать с помощью пульта или нейросети, надстройка может быть любой, - комментирует Антон Рогачев. - Главное, что создана технологическая база".

Робот заряжается примерно два часа, а период автономной работы - час.

В дальнейшем разработки намерены улучшить основные характеристики робота-собаки. Например, не исключено, что электронный дог сможет делать сальто и ходить по лестнице. На все это требуется время и серьезный анализ. Когда создавались первые такие модели, разработчики детально изучали поведение разных животных. Физика их движения вроде бы обыденная на первый взгляд, а на самом деле понять ее в деталях непросто. Затем увиденное нужно будет предоставить в виде математической модели.

У московского робота-собаки с основными функциями все хорошо. Например, "электронная борзая" бегает по территории МГУ с разной скоростью. Но иногда координации ей не хватает. Например, у робота не получилось самостоятельно встать из положения лежа. Хотя, если говорить честно, это и людям иногда бывает непросто сделать. Разработчики уверены, что все у робопса впереди, дело времени. Если удастся наладить серийное производство таких собак, то и спрос наверняка будет: роботы-доги пригодятся и на промышленных предприятиях, и в армии, где им вполне по силам часть серьезных боевых задач.