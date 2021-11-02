В Москве собрали робопса: что он может?

Новости

Около "Москва-Сити" просел грунт, движение транспорта перекрыто 00:09
В "Динамо" ожидают решения РФС и РПЛ о проведении матча с "Краснодаром" 02.11.2021
В "Спартаке" отреагировали на новость о продаже акций владельцам "Мансити" 02.11.2021
В РПЦ призвали конфессии вместе бороться с суррогатным материнством 02.11.2021
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Дзюба не попал в стартовый состав на матч против "Ювентуса" 02.11.2021
В Москву возвращаются 15 перенаправленных в Нижний Новгород рейсов 02.11.2021
Совладелец "Москапстроя" заочно арестован по делу о крупном мошенничестве 02.11.2021
ЦИК Болгарии аннулировал неприкосновенность кандидату в президенты 02.11.2021
В Греции непривитых перестанут пускать в магазины и банки 02.11.2021
Посольство РФ: "Газпром" увеличил поставки по выгодным для Болгарии ценам 02.11.2021
МИД РФ: Россия и ЕС вскоре могут взаимно признать ковидные сертификаты 02.11.2021
Facebook решила отказаться от системы распознавания лиц пользователей 02.11.2021
Блаттер и Платини обвиняются в мошенничестве на сумму 2 млн долларов 02.11.2021
Росавиция создала оперативный штаб в нижегородском аэропорту 02.11.2021
Роспотребнадзор назвал незаконной отмену заказов Ozon из-за сбоя 02.11.2021
РАНХиГС укрепляет свои позиции на рынке консалтинговых услуг 02.11.2021
Министр обороны Украины подал в отставку 02.11.2021
Беларусь начала аварийные поставки электроэнергии Украине 02.11.2021
Патриарх: Пандемия - время кризиса, а в кризисе обнаруживается правда 02.11.2021
Чем манит любителей искусства музей Марка Шагала в Витебске 02.11.2021
Зеленский пропустил свое выступление на климатической конференции в Глазго 02.11.2021
Wizz Air: Пассажиры рейса Будапешт - Москва улетят в столицу в среду 02.11.2021
ФАС назвала способ по сдерживанию цен на авиакеросин 02.11.2021
Российские теннисистки обыграли Канаду в Кубке Билли Джин Кинг 02.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 23:05
Рубрика: Общество

В Москве собрали робопса: что он может?

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Первую отечественную роботизированную собаку собрали в Москве. "Такие "питомцы" очень популярны во всем мире, часто становятся звездами соцсетей, - рассказал "РГ" ведущий инженер НИИ механики МГУ Антон Рогачев. - Но это не просто "милые существа". Они вполне могут принести и практическую пользу".
Робособаки - существа пока несовершенные, но весьма перспективные. Фото: НИИ механики МГУ И VoltBro Робособаки - существа пока несовершенные, но весьма перспективные. Фото: НИИ механики МГУ И VoltBro
Робособаки - существа пока несовершенные, но весьма перспективные. Фото: НИИ механики МГУ И VoltBro

Инженерных центров, где собирают вот таких робопсов, в мире очень немного. Ими пока что могут похвастаться только Швейцария, Китай, США и Италия, теперь свой пилот запускает и Россия. Почему мир вообще решил пойти навстречу робособакам? И в чем сложность процесса?

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Определить коронавирус поможет кружка-робот

Все дело в том, что робопсы относятся к особому классу шагающих роботов. Мы привыкли, что современные андроиды и другие машины делятся на колесные и гусеничные. Но есть такие отрасли, где автоматизация нужна вкупе с универсальным передвижением. Например, в Швейцарии, как рассказал Антон Рогачев, роботизированные собаки работают обходчиками. За счет своей мобильности псы легко гуляют вдоль путей и по датчикам понимают, где есть перегрев или другие опасные состояния путевого хозяйства. Да мало ли где еще пригодится робот, который способен с легкостью и даже грацией перешагнуть препятствие.

Московских разработчиков вдохновили образцы робототехники Boston Dynamics - их робопсы снискали мировую интернет-славу. Специалисты инженерного проекта Voltbro и НИИ механики МГУ в течение двух лет с нуля полностью спроектировали и произвели шагающего робота. Все приводы, электрохозяйство и софт - собственная разработка столичных мастеров.

По заданным параметрам корпус "распечатали" на 3D-принтере с помощью композитных материалов и алюминиевых сплавов.

Пластика робота действительно напоминает собачью. Робот может ходить прямо, по кругу и заданной траектории. "Он может работать с помощью пульта или нейросети, надстройка может быть любой, - комментирует Антон Рогачев. - Главное, что создана технологическая база".

Робот заряжается примерно два часа, а период автономной работы - час.

В дальнейшем разработки намерены улучшить основные характеристики робота-собаки. Например, не исключено, что электронный дог сможет делать сальто и ходить по лестнице. На все это требуется время и серьезный анализ. Когда создавались первые такие модели, разработчики детально изучали поведение разных животных. Физика их движения вроде бы обыденная на первый взгляд, а на самом деле понять ее в деталях непросто. Затем увиденное нужно будет предоставить в виде математической модели.

Фото: Istock
В отель Грозного туристов будет заселять робот

У московского робота-собаки с основными функциями все хорошо. Например, "электронная борзая" бегает по территории МГУ с разной скоростью. Но иногда координации ей не хватает. Например, у робота не получилось самостоятельно встать из положения лежа. Хотя, если говорить честно, это и людям иногда бывает непросто сделать. Разработчики уверены, что все у робопса впереди, дело времени. Если удастся наладить серийное производство таких собак, то и спрос наверняка будет: роботы-доги пригодятся и на промышленных предприятиях, и в армии, где им вполне по силам часть серьезных боевых задач.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Роспотребнадзор назвал незаконной отмену заказов Ozon из-за сбоя
Песков ответил на вопрос о продлении нерабочих дней
МИД РФ: В отношениях с США наметились положительные сдвиги
Путин призвал внедрять ИИ при работе над беспилотниками
В Крыму за взятку задержали мэра Белогорска
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей