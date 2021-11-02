В Москве ТЦ закрыли за ковидные нарушения

Целый торговый центр в Москве опечатали из-за серьезных ковидных нарушений, сообщает департамент торговли и услуг. За последнее время это первый подобный случай.

Нарушения нашли в ТЦ "Арколь" на востоке столицы, сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в ВАО Анна Плахова.

В "Арколе" не было систем обеззараживания воздуха, разметки для покупателей и санитайзеров. Также возникли замечания к дезинфекции поверхностей и помещений. Учитывая, что это может привести к заражению покупателей, проверяющие решили опечатать ТЦ до судебного решения.

Материалы по нарушениям направлены в суд, предприятию грозит штраф до миллиона рублей либо приостановление работы на срок до 90 суток.