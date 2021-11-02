В новой Москве грабители украли сумку с миллионом рублей

В новой Москве двое мужчин украли сумку с миллионом рублей. Ее забыла в автобусе 42-летняя пассажирка, рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Двое мужчин, которые ехали с ней в одном автобусе, похитилисумку, когда женщина вышла на остановке. Как выяснилось, в сумке было более миллиона рублей.

Одного из воров - 24-летнего ранее судимого приезжего - задержали оперативники МО МВД России "Куриловское". По его словам, деньги он успел потратить. Задержанный взят под стражу. Его сообщника ищут.