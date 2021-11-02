В Подмосковье за похищенного человека требовали 30 тысяч долларов

Двое приезжих похитили человека на территории одного из СНТ в Богородском городском округе.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что 42-летнему гражданину причинили телесные повреждения, насильно поместили его в багажник автомобиля и увезли в Москву, где удерживали в гараже. За освобождение мужчины потребовали у его родственников 30 тысяч долларов.

Одного из похитителей полицейские при поддержке Росгвардии задержали при передаче денег. Его сообщнику, находившемуся в этот момент в другом автомобиле, удалось скрыться. Был введен план "Перехват", в районе Балашихи на Горьковском шоссе машину блокировали, водителя задержали.

Похитителями оказались двое уроженцев Средней Азии 29 и 30 лет, один из которых ранее судим. Задержанные взяты под стражу.