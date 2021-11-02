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02.11.2021 20:06
Рубрика: Экономика

Ждет ли москвичей судьба ипотечных банкротов

Текст: Александр Мелешенко
Москве и России в целом снова предрекли распродажу ипотечных квартир. Мол, набравшие ипотек по низким ставкам горожане скоро поймут, что не тянут ежемесячные платежи и начнут избавляться от жилья - кто-то постарается продать его сам, а у кого-то жилье выставят на торги банки за неуплату. Такие прогнозы, впрочем, периодически появляются уже больше года. Есть ли у них основания?
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Напомним, ипотечный бум в Москве наступил в прошлом году на фоне введения льготной ипотеки. И хотя условия программы этим летом были изменены, а цены на жилье в столице за полтора года выросли на 30-40%, интерес к жилищному кредитованию не падает. В январе-сентябре этого года столичное управление Росреестра оформило почти 92,4 тысячи ипотечных сделок с жильем. "Это абсолютный рекорд за все годы статистических наблюдений. Так, например, за январь-сентябрь 2020 года было зарегистрировано 67,7 тысяч ипотечных договоров, а в 2019 году за тот же период их было 64 тысячи", - комментирует глава ведомства Игорь Майданов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Названы услуги, от которых можно отказаться при оформлении ипотеки

Некоторые эксперты на этом фоне не раз заявляли - многие берут кредиты из-за ажиотажа и не просчитывают риски, гасить их они не смогут. И действительно, банки периодически отчитываются, что число просроченных ипотек растет, но их доля практически не меняется и остается очень низкой, меньше 1%. Говорит об этом и руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. "В России очень низкий показатель доли "плохих" ипотечных кредитов. Займы с просроченной более чем на полгода задолженностью составляют 0,8% от общего числа ипотек. В абсолютном масштабе доля таких кредитов растет, но это связано с общим ростом ипотечного рынка", - объясняет он "РГ".

Подтверждает тенденцию и директор департамента вторичного рынка компании "Инком-Недвижимость" Сергей Шлома. По его словам, залоговых квартир в продаже действительно становится больше, но это связано опять же с ростом числа ипотек - стало больше ипотечных квартир и, как следствие, их стали чаще продавать. "Подобные квартиры пользуются спросом - они дешевле на 1-2%. Однако проводить операции с такими объектами сложнее, требуются специальные навыки и знания. Поэтому обычно участники сделок с залоговыми квартирами обращаются к специалистам", - говорит Шлома.

К тому же далеко не всегда ипотечные квартиры продают, потому что не могут гасить кредит. Зачастую это связано, например, с расширением семьи - молодая пара взяла в ипотеку "однушку", а после рождения ребенка поняла, что нужно жилье попросторнее. Поэтому с разрешения банка квартиру продают, из вырученных денег гасят кредит, а остальное вместе с материнским капиталом пускают на покупку "двушки" или "трешки", причем обычно снова в ипотеку.

В то, что настоящая распродажа ипотечных квартир еще впереди, опрошенные "РГ" эксперты тоже не верят. Управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка, к примеру, указывает, что для этого должно произойти серьезное ухудшение экономической ситуации - рост безработицы, падение доходов, другие негативные факторы. Однако пока этого нет. "Кроме того, отечественные заемщики в большинстве отличаются дисциплинированностью, а также ответственно подходят к планированию и оценке своих возможностей", - уверена она.

В регионах Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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