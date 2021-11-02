Яровая предложила увеличить субсидирование льготных авиаперелетов

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила увеличить сумму финансирования субсидирования авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. По ее словам, это позволит повысить привлекательность региона и станет дополнительным адресным форматом соцподдержки.

"В этом году в проект бюджета заложено 10,8 млрд на эти цели на год. По инициативе партии ранее расширили категорию граждан, которые могут пользоваться субсидируемыми авиаперелетами. Сегодня более 80% финансирования программы приходится на Дальний Восток", - сказала она в ходе обсуждения поправок "Единой России" ко второму чтению бюджета. "Предлагаю рассмотреть возможность и увеличить сумму финансирования еще на 1,5 млрд ежегодно", - добавила Яровая.

По ее словам, такой мерой поддержки ежегодно смогут воспользоваться порядка 148 тысяч жителей Дальнего Востока.