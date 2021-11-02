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02.11.2021 04:21
Рубрика: Власть

На Камчатке развернули дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Текст: Ольга Коваль

В Камчатском крае приняли решение увеличить количество коек, предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. Сейчас здесь работают четыре ковидных госпиталя. На базе горбольницы № 2 Петропавловска-Камчатского развернуты 50 коек, в горбольнице № 1 - 140, в центре СПИД - 60 коек и 20 коек в детской краевой инфекционной больнице.

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Как сообщила пресс-служба правительства региона, по решению минздрава, в моногоспитале, действующем на базе горбольницы № 2, развернули еще 40 коек. Таким образом, их общее количество составило 310.

С каждым днем на Камчатке регистрируют рост числа заболевших коронавирусом. За прошедшие сутки этот диагноз поставили 44 жителям, 20 человек госпитализированы. Чтобы переломить ситуацию, нужно вакцинировать более 80 процентов взрослого населения, считают в минздраве.

По данным на 1 ноября, завершили иммунизацию 100 308 камчатцев. За прошедшие сутки первым компонентом вакцинировались 1230 человек. Сделать прививку граждане могут в любой поликлинике. В Петропавловске-Камчатском для удобства горожан открыты мобильные пункты вакцинации в торговых центрах "Шамса", "Галант-PLAZA" и "Фамилион".

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