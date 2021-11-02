В Магадане проверят смерть пациентки в инфекционном госпитале

Новости

В России создана нейросеть для анализа писем чиновникам 11:40
Найден способ уничтожать старые клетки 11:40
Зачем западные миллиардеры собирают пожертвования на "зеленую повестку" 11:22
Участвовать в публичных слушаниях можно будет через портал госуслуг 11:05
Сейсмологи обнаружили под поверхностью Земли новые слои 11:03
Суд в Киеве рассмотрит новую меру пресечения Медведчуку 10:59
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке авиарейса 10:44
К 2023 году 70% станций столичного метро снабдят аудионавигацией 10:40
Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве 10:29
Более четверти россиян уже привились от гриппа 09:58
Морские границы России будут охранять дроны-камикадзе 09:52
В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров 09:39
Торговый центр "Арколь" в Москве закрыли за ковидные нарушения 09:37
Под Омском появилась первая в России улица Мандельштама 09:33
Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома 09:33
Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19 09:25
Туман в столичном регионе рассеется к 11:00 09:24
В Хабаровске предупредили о новых ограничениях из-за темпов вакцинации 09:21
В Сочи два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:16
Магазинам в ЕАО разрешили не обслуживать посетителей без масок 09:16
Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления россиян 08:55
Словом года в России стало "спутник" 08:48
Овечкин впервые в сезоне не смог набрать ни одного очка в матче НХЛ 07:55
Провизор Ирина Булыгина рассказала о хитростях аптек при распродажах 07:40
ЦБ РФ предостерег банки от участия в незаконных рассрочках в магазинах 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

В Магадане проверят смерть пациентки в инфекционном госпитале

Текст: Ольга Коваль

Следователи выясняют обстоятельства смерти пациентки инфекционного госпиталя в Магадане. Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального СК.

В Томске выявили нарушения в госпитале, где внук ухаживал за бабушкой

По данным следствия, 42-летняя женщина скончалась в ночь на 30 октября. В ходе проверки правоохранители изъяли документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводят необходимые следственные действия.

"На основании полученных данных и сведений из медицинских документов будет дана правовая оценка правильности выбранного лечения, его своевременности и достаточности, в том числе путем проведения необходимых экспертных исследований", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что женщина жаловалась своей матери на врачей, которые отобрали у нее лекарство от астмы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан Халатность врачей

Главное сегодня

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД РФ
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького
Словом года в России стало "спутник"
Страховщики назвали возраст типичных виновников ДТП
ФСБ показала видео ликвидации террориста в Мурманской области