В Магадане проверят смерть пациентки в инфекционном госпитале

Следователи выясняют обстоятельства смерти пациентки инфекционного госпиталя в Магадане. Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, 42-летняя женщина скончалась в ночь на 30 октября. В ходе проверки правоохранители изъяли документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу, проводят необходимые следственные действия.

"На основании полученных данных и сведений из медицинских документов будет дана правовая оценка правильности выбранного лечения, его своевременности и достаточности, в том числе путем проведения необходимых экспертных исследований", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что женщина жаловалась своей матери на врачей, которые отобрали у нее лекарство от астмы.