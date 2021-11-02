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02.11.2021 09:43
Рубрика: Общество

Учебный парусник "Паллада" отправился к месту Цусимского сражения

Текст: Ольга Журман
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Учебный парусник "Паллада", принадлежащий Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету, вышел из Владивостока в свой 150-й рейс, сообщается на сайте вуза.

На Камчатку прибыл учебный фрегат "Паллада"

На этот раз его маршрут проходит по акватории Японского моря. На борту парусника 114 курсантов Дальрыбвтуза, 24 - из Керченского государственного морского технологического университета, 20 - из Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, и столько же курсантов Дальневосточного мореходного училища. Кроме этого в поход отправились семь юнг из новосибирского клуба "Каравелла" и Ханты-мансийского клуба морской пехоты.

По словам капитана "Паллады" Николая Зорченко, в первый день рейса у курсантов пройдут занятия по парусному вооружению, технике безопасности и борьбе за живучесть корабля.

Проходя место гибели русской эскадры в Корейском проливе (у острова Цусима), юные моряки почтут память погибших и проведут торжественную церемонию с опусканием венка в воду.

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