Учебный парусник "Паллада" отправился к месту Цусимского сражения

Учебный парусник "Паллада", принадлежащий Дальневосточному государственному техническому рыбохозяйственному университету, вышел из Владивостока в свой 150-й рейс, сообщается на сайте вуза.

На этот раз его маршрут проходит по акватории Японского моря. На борту парусника 114 курсантов Дальрыбвтуза, 24 - из Керченского государственного морского технологического университета, 20 - из Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа, и столько же курсантов Дальневосточного мореходного училища. Кроме этого в поход отправились семь юнг из новосибирского клуба "Каравелла" и Ханты-мансийского клуба морской пехоты.

По словам капитана "Паллады" Николая Зорченко, в первый день рейса у курсантов пройдут занятия по парусному вооружению, технике безопасности и борьбе за живучесть корабля.

Проходя место гибели русской эскадры в Корейском проливе (у острова Цусима), юные моряки почтут память погибших и проведут торжественную церемонию с опусканием венка в воду.