В Хабаровске коммерческого автоперевозчика оштрафовали за дачу взятки

Мировой суд рассмотрел материалы прокурора Хабаровского края и оштрафовал коммерческую организацию за взятку с конфискацией предмета правонарушения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным краевой прокуратуры, в 2017 году руководитель организации, занимающейся пассажирскими автоперевозками, передал чиновнику из администрации Хабаровска дорогостоящий внедорожник в качестве взятки за покровительство. Кроме того, сотрудник мэрии способствовал заключению договоров о совместной деятельности по организации автомобильных перевозок пассажиров и багажа на наиболее выгодных маршрутах.

Компания-автоперевозчик была привлечена к ответственности по статье КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица". Организации назначено наказание в виде штрафа в размере 10 миллионов рублей, предмет взятки - автомобиль Toyota Land Cruiser - конфискован.

- Решение суда не вступило в законную силу. Уголовное дело в отношении должностного лица городской администрации по факту получения им взятки в настоящее время рассматривается судом, - уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.