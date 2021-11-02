В Хабаровске предупредили о новых ограничениях из-за темпов вакцинации

Власти Хабаровского края могут ввести в регионе полный карантин, если темпы вакцинации от коронавируса останутся на прежнем уровне, сообщил ТАСС со ссылкой на зампреда правительства региона Евгения Никонова.

По его информации, сейчас ежесуточно прививки делают 2-2,5 тысячи человек, хотя можно вакцинировать до 7-8 тысяч. Всего привито 384327 жителей, завершили вакцинацию 355310 или 41 процент взрослого населения.

По словам Никонова, смертность от COVID-19 уже сравнима с прошлогодней, но в декабре число умерших может вырасти. Всего в регионе зарегистрировано 94566 случаев заражения коронавирусом. Развернуто 2428 коек.

Напомним, накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал Хабаровский край в числе тех регионов, где нужно нарастить темпы вакцинации. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, показатель заболеваемости коронавирусом в Хабаровском крае на 15 процентов превышает среднероссийский.