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02.11.2021 04:51
Рубрика: Происшествия

В Приморье иностранца будут судить за перевозку наркотиков в чемодане

Текст: Ольга Журман

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, утверждено прокурором Приморского края, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Фото: ФСБ РФ/ РИА Новости
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Следствие полагает, что двое иностранцев, проживавших в Москве, в 2020 году занимались незаконным сбытом героина в особо крупных размерах на территории Приморья. Они прятали наркотики в чемоданах и отправляли их самолетом в качестве багажа. Перевозкой занимался их земляк, который не только доставлял запрещенные вещества, но и передавал адресатам.

И вот в декабре 2020-го обвиняемый летел на самолете, вез два килограмма героина из Москвы в Приморский край. Но не довез, так как наркотики нашли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников преступления продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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