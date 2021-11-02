В Приморье при строительстве транспортного узла исчезли 69 млн рублей

В Приморском крае под суд пойдет предприниматель из Республики Саха (Якутия), который, как считает следствие, при выполнении строительно-монтажных работ на объекте "Развитие транспортного узла "Восточный-Находка", присвоил 69 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В полицию обратился генподрядчик с заявлением о том, что фирма-субподрядчик похитила 69 миллионов рублей аванса для проведения подготовительных работ при строительстве мостов, путепроводов и другой транспортной инфраструктуры. Оперуполномоченными ОЭБиПК УТ МВД России по ДФО установили, что 55-летний предприниматель из Якутии заключил с заявителем договор, заведомо зная, что у его организации нет финансовых и материально-технических ресурсов доя его выполнения.

За полгода обвиняемый получил с генподрядчика авансом 75 миллионов рублей, шесть из них потратил на создание видимости проведения строительных работ, а остальные присвоил, прекратив работу.

Уголовное дело, фигурантом которого он стал, возбуждено по части 7 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Дело направлено в суд.