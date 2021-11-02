Вильфанд спрогнозировал мощный всплеск тепла в России

Аномально теплая погода установилась практически на всей территории России. Это связано с господством воздушных масс с Атлантики, объяснили метеорологи.

В предстоящую субботу температура воздуха во многих регионах России будет выше нормы на 6-10 градусов. Не повезет только жителям юга Сибири: в Забайкальском крае, на юге Иркутской области и в Хакасии сохранится обычная для этого времени года погода.

А вот максимальные температурные аномалии прогнозируются в Красноярском крае и Магаданской области.

Воздух с Атлантики доберется даже до Якутии, что бывает крайне редко. "Очень интересная ситуация. Впечатляет. Эти атлантические воздушные массы пересекают все: и Западную Европу, и Урал, и Западную Сибирь, и Красноярский край, достигают Якутии и Тихоокеанского побережья", - говорит научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд (цитата по ТАСС).