За сутки в России подтверждено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5736

2 Санкт-Петербург 3066

3 Московская область 2893

4 Самарская область 1547

5 Воронежская область 801

6 Нижегородская область 789

7 Республика Крым 732

8 Свердловская область 718

9 Пермский край 701

10 Красноярский край 701

11 Республика Башкортостан 669

12 Ростовская область 640

13 Саратовская область 614

14 Смоленская область 598

15 Ульяновская область 564

16 Омская область 536

17 Челябинская область 520

18 Брянская область 497

19 Иркутская область 484

20 Алтайский край 474

21 Ставропольский край 460

22 Архангельская область 454

23 Волгоградская область 444

24 Хабаровский край 437

25 Оренбургская область 410

26 Липецкая область 400

27 Тверская область 398

28 Удмуртская Республика 395

29 Калининградская область 394

30 Ленинградская область 387

31 Республика Коми 381

32 Пензенская область 377

33 Вологодская область 369

34 Забайкальский край 365

35 Курская область 351

36 Белгородская область 351

37 Севастополь 349

38 Новосибирская область 345

39 Тюменская область 340

40 Орловская область 330

41 Владимирская область 321

42 Кемеровская область 305

43 Республика Карелия 297

44 Приморский край 296

45 Республика Саха (Якутия) 290

46 Краснодарский край 287

47 Псковская область 285

48 Новгородская область 282

49 Мурманская область 273

50 Ярославская область 271

51 Кировская область 261

52 Ханты-Мансийский автономный округ 261

53 Тульская область 260

54 Астраханская область 246

55 Томская область 242

56 Рязанская область 239

57 Ивановская область 226

58 Республика Хакасия 225

59 Курганская область 210

60 Тамбовская область 207

61 Костромская область 205

62 Калужская область 186

63 Республика Татарстан 184

64 Республика Бурятия 179

65 Республика Чувашия 178

66 Амурская область 177

67 Республика Дагестан 164

68 Республика Мордовия 161

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145

70 Кабардино-Балкарская Республика 129

71 Республика Марий Эл 127

72 Чеченская Республика 118

73 Сахалинская область 102

74 Республика Северная Осетия-Алания 102

75 Карачаево-Черкесская Республика 85

76 Республика Ингушетия 80

77 Республика Адыгея 79

78 Республика Тыва 70

79 Республика Калмыкия 51

80 Еврейская автономная область 45

81 Камчатский край 44

82 Республика Алтай 39

83 Магаданская область 24

84 Чукотский автономный округ 17

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 593 200 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Калмыкия 0,16%

2. Республика Алтай 0,17%

3. Магаданская область 0,2% За последние сутки подтверждено 1 178 смертей Москва 98 Санкт-Петербург 83 Московская область 49 Краснодарский край 42 Нижегородская область 40 Ставропольский край 36 Республика Башкортостан 36 Пермский край 35 Волгоградская область 29 Челябинская область 29 Саратовская область 28 Свердловская область 28 Алтайский край 28 Красноярский край 28 Ростовская область 27 Пензенская область 25 Самарская область 25 Иркутская область 25 Удмуртская Республика 22 Оренбургская область 21 Республика Коми 20 Республика Крым 20 Тульская область 18 Республика Чувашия 15 Ульяновская область 15 Воронежская область 14 Севастополь 14 Новосибирская область 14 Рязанская область 13 Ханты-Мансийский автономный округ 13 Брянская область 12 Омская область 12 Владимирская область 11 Липецкая область 11 Тюменская область 11 Ивановская область 10 Мурманская область 10 Республика Саха (Якутия) 10 Тамбовская область 9 Тверская область 9 Кабардино-Балкарская Республика 9 Карачаево-Черкесская Республика 9 Республика Татарстан 9 Астраханская область 8 Республика Бурятия 8 Смоленская область 7 Ярославская область 7 Новгородская область 7 Республика Мордовия 7 Республика Хакасия 7 Белгородская область 6 Калужская область 6 Курская область 6 Орловская область 6 Вологодская область 6 Чеченская Республика 6 Забайкальский край 6 Республика Карелия 5 Республика Дагестан 5 Хабаровский край 5 Ленинградская область 4 Псковская область 4 Республика Адыгея 4 Кировская область 4 Кемеровская область 4 Сахалинская область 4 Республика Северная Осетия - Алания 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Камчатский край 3 Приморский край 3 Костромская область 2 Калининградская область 2 Республика Калмыкия 2 Республика Ингушетия 2 Республика Марий Эл 1 Курганская область 1 Республика Алтай 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 240 871 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 905 человек Москва 6359 Московская область 3454 Санкт-Петербург 3134 Республика Крым 1221 Самарская область 924 Республика Башкортостан 693 Ростовская область 596 Красноярский край 580 Удмуртская Республика 571 Ульяновская область 570 Пермский край 546 Архангельская область 539 Свердловская область 503 Липецкая область 472 Астраханская область 433 Омская область 393 Нижегородская область 377 Ленинградская область 338 Брянская область 335 Севастополь 310 Псковская область 309 Волгоградская область 308 Хабаровский край 301 Республика Карелия 295 Калининградская область 294 Саратовская область 293 Оренбургская область 288 Республика Саха (Якутия) 278 Белгородская область 268 Тульская область 250 Кемеровская область 247 Забайкальский край 228 Мурманская область 220 Республика Бурятия 208 Вологодская область 205 Челябинская область 200 Республика Ингушетия 195 Курская область 182 Республика Коми 179 Тамбовская область 175 Иркутская область 169 Республика Чувашия 168 Ханты-Мансийский автономный округ 166 Новосибирская область 159 Республика Татарстан 153 Воронежская область 151 Республика Дагестан 149 Алтайский край 146 Смоленская область 136 Ставропольский край 135 Кировская область 133 Республика Мордовия 120 Костромская область 109 Тюменская область 109 Ивановская область 106 Амурская область 103 Новгородская область 101 Кабардино-Балкарская Республика 96 Чеченская Республика 95 Тверская область 88 Приморский край 88 Ярославская область 85 Карачаево-Черкесская Республика 79 Сахалинская область 71 Краснодарский край 70 Владимирская область 61 Томская область 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 53 Рязанская область 51 Республика Калмыкия 50 Курганская область 49 Республика Тыва 49 Орловская область 47 Республика Северная Осетия - Алания 39 Пензенская область 36 Республика Адыгея 31 Камчатский край 25 Республика Алтай 19 Чукотский автономный округ 16 Калужская область 15 Республика Марий Эл 13 Республика Хакасия 13 Еврейская автономная область 13 Магаданская область 8 Ненецкий автономный округ 5 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 412 631. Мурашко оценил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом