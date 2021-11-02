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02.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За прошедшие сутки в России подтверждено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5736
  • 2 Санкт-Петербург 3066
  • 3 Московская область 2893
  • 4 Самарская область 1547
  • 5 Воронежская область 801
  • 6 Нижегородская область 789
  • 7 Республика Крым 732
  • 8 Свердловская область 718
  • 9 Пермский край 701
  • 10 Красноярский край 701
  • 11 Республика Башкортостан 669
  • 12 Ростовская область 640
  • 13 Саратовская область 614
  • 14 Смоленская область 598
  • 15 Ульяновская область 564
  • 16 Омская область 536
  • 17 Челябинская область 520
  • 18 Брянская область 497
  • 19 Иркутская область 484
  • 20 Алтайский край 474
  • 21 Ставропольский край 460
  • 22 Архангельская область 454
  • 23 Волгоградская область 444
  • 24 Хабаровский край 437
  • 25 Оренбургская область 410
  • 26 Липецкая область 400
  • 27 Тверская область 398
  • 28 Удмуртская Республика 395
  • 29 Калининградская область 394
  • 30 Ленинградская область 387
  • 31 Республика Коми 381
  • 32 Пензенская область 377
  • 33 Вологодская область 369
  • 34 Забайкальский край 365
  • 35 Курская область 351
  • 36 Белгородская область 351
  • 37 Севастополь 349
  • 38 Новосибирская область 345
  • 39 Тюменская область 340
  • 40 Орловская область 330
  • 41 Владимирская область 321
  • 42 Кемеровская область 305
  • 43 Республика Карелия 297
  • 44 Приморский край 296
  • 45 Республика Саха (Якутия) 290
  • 46 Краснодарский край 287
  • 47 Псковская область 285
  • 48 Новгородская область 282
  • 49 Мурманская область 273
  • 50 Ярославская область 271
  • 51 Кировская область 261
  • 52 Ханты-Мансийский автономный округ 261
  • 53 Тульская область 260
  • 54 Астраханская область 246
  • 55 Томская область 242
  • 56 Рязанская область 239
  • 57 Ивановская область 226
  • 58 Республика Хакасия 225
  • 59 Курганская область 210
  • 60 Тамбовская область 207
  • 61 Костромская область 205
  • 62 Калужская область 186
  • 63 Республика Татарстан 184
  • 64 Республика Бурятия 179
  • 65 Республика Чувашия 178
  • 66 Амурская область 177
  • 67 Республика Дагестан 164
  • 68 Республика Мордовия 161
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 129
  • 71 Республика Марий Эл 127
  • 72 Чеченская Республика 118
  • 73 Сахалинская область 102
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 102
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
  • 76 Республика Ингушетия 80
  • 77 Республика Адыгея 79
  • 78 Республика Тыва 70
  • 79 Республика Калмыкия 51
  • 80 Еврейская автономная область 45
  • 81 Камчатский край 44
  • 82 Республика Алтай 39
  • 83 Магаданская область 24
  • 84 Чукотский автономный округ 17
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 593 200 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Калмыкия 0,16%
  • 2. Республика Алтай 0,17%
  • 3. Магаданская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 178 смертей
  1. Москва 98
  2. Санкт-Петербург 83
  3. Московская область 49
  4. Краснодарский край 42
  5. Нижегородская область 40
  6. Ставропольский край 36
  7. Республика Башкортостан 36
  8. Пермский край 35
  9. Волгоградская область 29
  10. Челябинская область 29
  11. Саратовская область 28
  12. Свердловская область 28
  13. Алтайский край 28
  14. Красноярский край 28
  15. Ростовская область 27
  16. Пензенская область 25
  17. Самарская область 25
  18. Иркутская область 25
  19. Удмуртская Республика 22
  20. Оренбургская область 21
  21. Республика Коми 20
  22. Республика Крым 20
  23. Тульская область 18
  24. Республика Чувашия 15
  25. Ульяновская область 15
  26. Воронежская область 14
  27. Севастополь 14
  28. Новосибирская область 14
  29. Рязанская область 13
  30. Ханты-Мансийский автономный округ 13
  31. Брянская область 12
  32. Омская область 12
  33. Владимирская область 11
  34. Липецкая область 11
  35. Тюменская область 11
  36. Ивановская область 10
  37. Мурманская область 10
  38. Республика Саха (Якутия) 10
  39. Тамбовская область 9
  40. Тверская область 9
  41. Кабардино-Балкарская Республика 9
  42. Карачаево-Черкесская Республика 9
  43. Республика Татарстан 9
  44. Астраханская область 8
  45. Республика Бурятия 8
  46. Смоленская область 7
  47. Ярославская область 7
  48. Новгородская область 7
  49. Республика Мордовия 7
  50. Республика Хакасия 7
  51. Белгородская область 6
  52. Калужская область 6
  53. Курская область 6
  54. Орловская область 6
  55. Вологодская область 6
  56. Чеченская Республика 6
  57. Забайкальский край 6
  58. Республика Карелия 5
  59. Республика Дагестан 5
  60. Хабаровский край 5
  61. Ленинградская область 4
  62. Псковская область 4
  63. Республика Адыгея 4
  64. Кировская область 4
  65. Кемеровская область 4
  66. Сахалинская область 4
  67. Республика Северная Осетия - Алания 3
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  69. Камчатский край 3
  70. Приморский край 3
  71. Костромская область 2
  72. Калининградская область 2
  73. Республика Калмыкия 2
  74. Республика Ингушетия 2
  75. Республика Марий Эл 1
  76. Курганская область 1
  77. Республика Алтай 1
  78. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 240 871 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 905 человек
  1. Москва 6359
  2. Московская область 3454
  3. Санкт-Петербург 3134
  4. Республика Крым 1221
  5. Самарская область 924
  6. Республика Башкортостан 693
  7. Ростовская область 596
  8. Красноярский край 580
  9. Удмуртская Республика 571
  10. Ульяновская область 570
  11. Пермский край 546
  12. Архангельская область 539
  13. Свердловская область 503
  14. Липецкая область 472
  15. Астраханская область 433
  16. Омская область 393
  17. Нижегородская область 377
  18. Ленинградская область 338
  19. Брянская область 335
  20. Севастополь 310
  21. Псковская область 309
  22. Волгоградская область 308
  23. Хабаровский край 301
  24. Республика Карелия 295
  25. Калининградская область 294
  26. Саратовская область 293
  27. Оренбургская область 288
  28. Республика Саха (Якутия) 278
  29. Белгородская область 268
  30. Тульская область 250
  31. Кемеровская область 247
  32. Забайкальский край 228
  33. Мурманская область 220
  34. Республика Бурятия 208
  35. Вологодская область 205
  36. Челябинская область 200
  37. Республика Ингушетия 195
  38. Курская область 182
  39. Республика Коми 179
  40. Тамбовская область 175
  41. Иркутская область 169
  42. Республика Чувашия 168
  43. Ханты-Мансийский автономный округ 166
  44. Новосибирская область 159
  45. Республика Татарстан 153
  46. Воронежская область 151
  47. Республика Дагестан 149
  48. Алтайский край 146
  49. Смоленская область 136
  50. Ставропольский край 135
  51. Кировская область 133
  52. Республика Мордовия 120
  53. Костромская область 109
  54. Тюменская область 109
  55. Ивановская область 106
  56. Амурская область 103
  57. Новгородская область 101
  58. Кабардино-Балкарская Республика 96
  59. Чеченская Республика 95
  60. Тверская область 88
  61. Приморский край 88
  62. Ярославская область 85
  63. Карачаево-Черкесская Республика 79
  64. Сахалинская область 71
  65. Краснодарский край 70
  66. Владимирская область 61
  67. Томская область 56
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 53
  69. Рязанская область 51
  70. Республика Калмыкия 50
  71. Курганская область 49
  72. Республика Тыва 49
  73. Орловская область 47
  74. Республика Северная Осетия - Алания 39
  75. Пензенская область 36
  76. Республика Адыгея 31
  77. Камчатский край 25
  78. Республика Алтай 19
  79. Чукотский автономный округ 16
  80. Калужская область 15
  81. Республика Марий Эл 13
  82. Республика Хакасия 13
  83. Еврейская автономная область 13
  84. Магаданская область 8
  85. Ненецкий автономный округ 5

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 412 631.

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