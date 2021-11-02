За сутки в России подтверждено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России подтверждено 39 008 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5736
- 2 Санкт-Петербург 3066
- 3 Московская область 2893
- 4 Самарская область 1547
- 5 Воронежская область 801
- 6 Нижегородская область 789
- 7 Республика Крым 732
- 8 Свердловская область 718
- 9 Пермский край 701
- 10 Красноярский край 701
- 11 Республика Башкортостан 669
- 12 Ростовская область 640
- 13 Саратовская область 614
- 14 Смоленская область 598
- 15 Ульяновская область 564
- 16 Омская область 536
- 17 Челябинская область 520
- 18 Брянская область 497
- 19 Иркутская область 484
- 20 Алтайский край 474
- 21 Ставропольский край 460
- 22 Архангельская область 454
- 23 Волгоградская область 444
- 24 Хабаровский край 437
- 25 Оренбургская область 410
- 26 Липецкая область 400
- 27 Тверская область 398
- 28 Удмуртская Республика 395
- 29 Калининградская область 394
- 30 Ленинградская область 387
- 31 Республика Коми 381
- 32 Пензенская область 377
- 33 Вологодская область 369
- 34 Забайкальский край 365
- 35 Курская область 351
- 36 Белгородская область 351
- 37 Севастополь 349
- 38 Новосибирская область 345
- 39 Тюменская область 340
- 40 Орловская область 330
- 41 Владимирская область 321
- 42 Кемеровская область 305
- 43 Республика Карелия 297
- 44 Приморский край 296
- 45 Республика Саха (Якутия) 290
- 46 Краснодарский край 287
- 47 Псковская область 285
- 48 Новгородская область 282
- 49 Мурманская область 273
- 50 Ярославская область 271
- 51 Кировская область 261
- 52 Ханты-Мансийский автономный округ 261
- 53 Тульская область 260
- 54 Астраханская область 246
- 55 Томская область 242
- 56 Рязанская область 239
- 57 Ивановская область 226
- 58 Республика Хакасия 225
- 59 Курганская область 210
- 60 Тамбовская область 207
- 61 Костромская область 205
- 62 Калужская область 186
- 63 Республика Татарстан 184
- 64 Республика Бурятия 179
- 65 Республика Чувашия 178
- 66 Амурская область 177
- 67 Республика Дагестан 164
- 68 Республика Мордовия 161
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 129
- 71 Республика Марий Эл 127
- 72 Чеченская Республика 118
- 73 Сахалинская область 102
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 102
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 85
- 76 Республика Ингушетия 80
- 77 Республика Адыгея 79
- 78 Республика Тыва 70
- 79 Республика Калмыкия 51
- 80 Еврейская автономная область 45
- 81 Камчатский край 44
- 82 Республика Алтай 39
- 83 Магаданская область 24
- 84 Чукотский автономный округ 17
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 593 200 случаев (+0,46%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Калмыкия 0,16%
- 2. Республика Алтай 0,17%
- 3. Магаданская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 1 178 смертей
- Москва 98
- Санкт-Петербург 83
- Московская область 49
- Краснодарский край 42
- Нижегородская область 40
- Ставропольский край 36
- Республика Башкортостан 36
- Пермский край 35
- Волгоградская область 29
- Челябинская область 29
- Саратовская область 28
- Свердловская область 28
- Алтайский край 28
- Красноярский край 28
- Ростовская область 27
- Пензенская область 25
- Самарская область 25
- Иркутская область 25
- Удмуртская Республика 22
- Оренбургская область 21
- Республика Коми 20
- Республика Крым 20
- Тульская область 18
- Республика Чувашия 15
- Ульяновская область 15
- Воронежская область 14
- Севастополь 14
- Новосибирская область 14
- Рязанская область 13
- Ханты-Мансийский автономный округ 13
- Брянская область 12
- Омская область 12
- Владимирская область 11
- Липецкая область 11
- Тюменская область 11
- Ивановская область 10
- Мурманская область 10
- Республика Саха (Якутия) 10
- Тамбовская область 9
- Тверская область 9
- Кабардино-Балкарская Республика 9
- Карачаево-Черкесская Республика 9
- Республика Татарстан 9
- Астраханская область 8
- Республика Бурятия 8
- Смоленская область 7
- Ярославская область 7
- Новгородская область 7
- Республика Мордовия 7
- Республика Хакасия 7
- Белгородская область 6
- Калужская область 6
- Курская область 6
- Орловская область 6
- Вологодская область 6
- Чеченская Республика 6
- Забайкальский край 6
- Республика Карелия 5
- Республика Дагестан 5
- Хабаровский край 5
- Ленинградская область 4
- Псковская область 4
- Республика Адыгея 4
- Кировская область 4
- Кемеровская область 4
- Сахалинская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Камчатский край 3
- Приморский край 3
- Костромская область 2
- Калининградская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Марий Эл 1
- Курганская область 1
- Республика Алтай 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 240 871 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 30 905 человек
- Москва 6359
- Московская область 3454
- Санкт-Петербург 3134
- Республика Крым 1221
- Самарская область 924
- Республика Башкортостан 693
- Ростовская область 596
- Красноярский край 580
- Удмуртская Республика 571
- Ульяновская область 570
- Пермский край 546
- Архангельская область 539
- Свердловская область 503
- Липецкая область 472
- Астраханская область 433
- Омская область 393
- Нижегородская область 377
- Ленинградская область 338
- Брянская область 335
- Севастополь 310
- Псковская область 309
- Волгоградская область 308
- Хабаровский край 301
- Республика Карелия 295
- Калининградская область 294
- Саратовская область 293
- Оренбургская область 288
- Республика Саха (Якутия) 278
- Белгородская область 268
- Тульская область 250
- Кемеровская область 247
- Забайкальский край 228
- Мурманская область 220
- Республика Бурятия 208
- Вологодская область 205
- Челябинская область 200
- Республика Ингушетия 195
- Курская область 182
- Республика Коми 179
- Тамбовская область 175
- Иркутская область 169
- Республика Чувашия 168
- Ханты-Мансийский автономный округ 166
- Новосибирская область 159
- Республика Татарстан 153
- Воронежская область 151
- Республика Дагестан 149
- Алтайский край 146
- Смоленская область 136
- Ставропольский край 135
- Кировская область 133
- Республика Мордовия 120
- Костромская область 109
- Тюменская область 109
- Ивановская область 106
- Амурская область 103
- Новгородская область 101
- Кабардино-Балкарская Республика 96
- Чеченская Республика 95
- Тверская область 88
- Приморский край 88
- Ярославская область 85
- Карачаево-Черкесская Республика 79
- Сахалинская область 71
- Краснодарский край 70
- Владимирская область 61
- Томская область 56
- Ямало-Ненецкий автономный округ 53
- Рязанская область 51
- Республика Калмыкия 50
- Курганская область 49
- Республика Тыва 49
- Орловская область 47
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Пензенская область 36
- Республика Адыгея 31
- Камчатский край 25
- Республика Алтай 19
- Чукотский автономный округ 16
- Калужская область 15
- Республика Марий Эл 13
- Республика Хакасия 13
- Еврейская автономная область 13
- Магаданская область 8
- Ненецкий автономный округ 5
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 412 631.