33 школы Перми получили новое оборудование

В соответствии с национальным проектом "Образование" в школах Перми продолжается создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.

Глава Перми Алексей Дёмкин в своем Instagram-аккаунте сообщил, что серьезным обновлением материально-технической базы в школах занялись еще в прошлом году. Тогда в 29 школ была поставлена новая техника для цифровой образовательной среды. В этом году еще 33 общеобразовательных учреждения получили современное оборудование, в том числе интерактивные комплексы, смарт-ТВ, камеры, серверы, многофункциональные устройства и ноутбуки.

- "Цифра" развивает возможности детей, учит их ориентироваться в современном мире, быть конкурентоспособными, поскольку сегодня любая сфера экономики и жизни работает с цифровыми технологиями. Пермские школы должны активнее использовать цифровые инструменты в учебном процессе. Поэтому мы продолжим обновлять оснащение школ и повышать компетенции педагогов, - отметил Алексей Дёмкин.

Так, новую технику поставили в школы №14, №55, №122, лицей №8, школу-интернат №85 и другие учреждения образования. Как сообщили в департаменте образования, школы также получили пульты с дистанционным управлением и камеры видеонаблюдения c возможностью масштабирования картинки.