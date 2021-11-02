Аэропорт Нижнего Новгорода принял 33 рейса из-за тумана в Москве

33 самолета, приземлившиеся в Нижегородском аэропорту из-за тумана в Москве, ждут своего вылета. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова.

"С полуночи аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. В аэропорту приземлились 11 самолетов авиакомпании S7, три самолета авиакомпании "Россия", семь самолетов UTair, четыре самолета "Уральских авиалиний", три - авиакомпании "Победа", два - Red Wings, по одному самолету авиакомпаний Nord Star, Smartavia, Якутия". - сообщили в аэропорту.

С пассажирами этих самолетов работают представители авиакомпаний. Собственные рейсы аэропорт обслуживает по расписанию.

"По состоянию на 13:00 аэропорты московского авиаузла возобновили прием воздушных судов. Сейчас идет регистрация на рейсы, начались вылеты", - уточнили в пресс-службе аэропорта.