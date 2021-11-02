Более 174 тысяч ульяновцев получили социальные выплаты на прошлой неделе

По информации специалистов регионального министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, порядка 156 млн рублей перечислено ветеранам труда федерального и регионального значения. Около 15,4 млн рублей выделено на оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Более 38,1 млн рублей направлено на субсидии и компенсации расходов по оплате жилищных и коммунальных услуг. Порядка 11,9 млн рублей выделено на поддержку педагогических работников из сельской местности.
На реализацию именного капитала "Семья" перечислено около 3,8 млн рублей, на ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет - 2,2 млн рублей, порядка 1,5 млн рублей - помощь многодетным родителям.
Более 2,5 млн рублей выделено на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
Порядка 4,9 млн рублей направлено на компенсацию за проезд до садово-дачных массивов.
Кроме того, более 1,5 млн рублей перечислено на социальную поддержку семей военнослужащих и 1 млн рублей на реализацию деятельности народных дружин.
По данным профильного ведомства, всего с начала года на выполнение социальных обязательств направлено более 6,3 млрд рублей.