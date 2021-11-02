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02.11.2021 13:00
Рубрика: Власть

Более 174 тысяч ульяновцев получили социальные выплаты на прошлой неделе

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
Почти 260,5 млн рублей было выделено на соцподдержку населения из регионального бюджета Ульяновской области. Социальные выплаты на прошлой неделе получили более 174 тысяч жителей области.
Фото: Алексей Юхтанов Фото: Алексей Юхтанов
Фото: Алексей Юхтанов

По информации специалистов регионального министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, порядка 156 млн рублей перечислено ветеранам труда федерального и регионального значения. Около 15,4 млн рублей выделено на оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Фото: Пресс-служба администрации г. Ульяновска
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Более 38,1 млн рублей направлено на субсидии и компенсации расходов по оплате жилищных и коммунальных услуг. Порядка 11,9 млн рублей выделено на поддержку педагогических работников из сельской местности.

На реализацию именного капитала "Семья" перечислено около 3,8 млн рублей, на ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет - 2,2 млн рублей, порядка 1,5 млн рублей - помощь многодетным родителям.

Более 2,5 млн рублей выделено на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Порядка 4,9 млн рублей направлено на компенсацию за проезд до садово-дачных массивов.

Кроме того, более 1,5 млн рублей перечислено на социальную поддержку семей военнослужащих и 1 млн рублей на реализацию деятельности народных дружин.

По данным профильного ведомства, всего с начала года на выполнение социальных обязательств направлено более 6,3 млрд рублей.

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