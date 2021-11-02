Более 174 тысяч ульяновцев получили социальные выплаты на прошлой неделе

Почти 260,5 млн рублей было выделено на соцподдержку населения из регионального бюджета Ульяновской области. Социальные выплаты на прошлой неделе получили более 174 тысяч жителей области.

По информации специалистов регионального министерства семейной, демографической политики и социального благополучия, порядка 156 млн рублей перечислено ветеранам труда федерального и регионального значения. Около 15,4 млн рублей выделено на оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Более 38,1 млн рублей направлено на субсидии и компенсации расходов по оплате жилищных и коммунальных услуг. Порядка 11,9 млн рублей выделено на поддержку педагогических работников из сельской местности.

На реализацию именного капитала "Семья" перечислено около 3,8 млн рублей, на ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет - 2,2 млн рублей, порядка 1,5 млн рублей - помощь многодетным родителям.

Более 2,5 млн рублей выделено на предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан.

Порядка 4,9 млн рублей направлено на компенсацию за проезд до садово-дачных массивов.

Кроме того, более 1,5 млн рублей перечислено на социальную поддержку семей военнослужащих и 1 млн рублей на реализацию деятельности народных дружин.

По данным профильного ведомства, всего с начала года на выполнение социальных обязательств направлено более 6,3 млрд рублей.