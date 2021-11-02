Иммунолог назвала срок восстановления организма после COVID-19

Отличительной чертой четвертой волны пандемии коронавируса стал резкий рост пациентов с тяжелыми поражениями легких. Даже молодым людям после перенесенного заболевания придется восстанавливаться минимум полгода.

Об этом заявила врач аллерголог-иммунолог, завотделением ковидного госпиталя при Оренбургской областной клинической больнице №2 Елена Старкова.

- Если еще год назад к нам поступали пациенты с 20-40-процентным поражением легких, то сейчас этот показатель 70-100 процентов, - констатировала медик. - В 2020 году мы надеялись, что достигнем коллективного иммунитета за счет того, что все переболеют. Этого не произошло. Люди заражаются ковидом по второму-третьему кругу.

По словам специалиста, сейчас ситуация намного сложнее, чем в апреле и сентябре-октябре 2020-го. Тогда не было такого огромного количества пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

- Теперь поступает много молодых людей, у которых поражение легких 90 процентов и более. Это очень страшно, потому что им придется восстанавливаться как минимум полгода. Ситуацию изменит только вакцинация, - подчеркнула Елена Старкова. - Вирус в вакцинированном организме ослабевает. И хотя прививка - это не гарантия, что вы не заболеете, но это гарантия, что вы не умрете либо не окажетесь в реанимации.

По информации регионального оперштаба, на сегодня в Оренбуржье вакцинировано 744 679 человек. Следует отметить, что население региона - более 1,9 миллиона жителей. В области действует 77 пунктов вакцинации. Дефицита вакцин нет. В отдаленные села регулярно выезжают мобильные бригады медиков. Вакцинация в глубинке проходит на базе мобильного фельдшерско-акушерского пункта. А пожилым и инвалидам делают прививки на дому. В области сформировано 38 таких мобильных бригад.