Оренбуржец отсудил 200 тысяч рублей за некачественный iPhone

Почти 200 000 рублей взыскал с магазина житель Оренбурга за проданный ему некачественный iPhone.

Как сообщил Ленинский районный суд областного центра, в иске покупатель указал, что приобрел в торговой точке iPhone 11Pro за 121 990 рублей. Спустя некоторое время выяснилось, что в смартфоне не работает функция Face ID, а нижняя часть устройства нагревается при зарядке.

Мужчина обратился в салон, где ему провели диагностику и заверили, что больше проблем не будет. Однако недочеты по-прежнему давали о себе знать. А на претензии, направленные в адрес торгующей организации, ответов не последовало. Истец просил суд взыскать с продавца деньги, уплаченные за товар, а также штраф и компенсацию морального вреда.

Несмотря на возражения ответчика, суд принял во внимание, что по закону "О защите прав потребителей" бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение обязательств, лежит на продавце. Материалами дела было подтверждено, что ответов на направленные истцом претензии не получено, недостатки товара в установленные сроки не устранены. Назначенная судом экспертиза показала, что в смартфоне действительно не работает функция Face ID, и этот недостаток носит производственный характер.

В итоге суд взыскал в пользу истца уплаченные за товар 121 990 рублей, а также штраф в 61 345 рублей - за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке. Размер компенсации морального вреда был снижен до 500 рублей. Кроме того, продавец выплатит 9600 рублей за судебную экспертизу и госпошлину в сумме 3940 рублей.