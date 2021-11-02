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02.11.2021 11:39
Рубрика: Общество

Пермские ученые научились прогнозировать смерчи

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

Группа исследователей Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) изучила особенности возникновения шквалов и смерчей в Прикамье за период с 1984 по 2020 годы.

Фото: Красноярский научный центр СО РАН
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За рассматриваемый период вспышки смерчей с тремя и более торнадо происходили в Пермском крае в среднем один раз за десятилетие: последняя зафиксирована 13 сентября 2018 года, а самая мощная - 7 июня 2009 года.

По оценкам метеорологов, чаще всего воздействию смерчей подвергается западная и северо-западная часть региона. Большинство же явлений, включенных в базу данных, были локальными. Однако и они наносили значительный ущерб, если проходили через Пермь или другие крупные населенные пункты.

На основе статистических данных ученые выявили, что возникновение ветровалов во многом зависит от развития так называемой организованной конвекции (передачи тепла) на обширных территориях. То есть определенные погодные условия являются объективным признаком интенсивности возникновения шквалов и смерчей.

Выявленные закономерности возникновения опасных погодных явлений будут полезны для повышения точности их прогнозирования в Пермском крае.

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