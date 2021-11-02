По нацпроекту самарцы освоили востребованную рынком профессию повара

Новости

Назван гонорар Петра Яна за победу на турнире UFC 267 12:03
За полгода возбуждено более 500 дел о подделке сертификатов о вакцинации 11:57
Названа первая подлодка-штатный носитель ракет "Циркон" 11:46
В России создана нейросеть для анализа писем чиновникам 11:40
Найден способ уничтожать старые клетки 11:40
Зачем западные миллиардеры собирают пожертвования на "зеленую повестку" 11:22
Участвовать в публичных слушаниях можно будет через портал госуслуг 11:05
Сейсмологи обнаружили под поверхностью Земли новые слои 11:03
Суд в Киеве рассмотрит новую меру пресечения Медведчуку 10:59
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при задержке авиарейса 10:44
К 2023 году 70% станций столичного метро снабдят аудионавигацией 10:40
Синоптик рассказал о причинах возникновения тумана в Москве 10:29
Более четверти россиян уже привились от гриппа 09:58
Морские границы России будут охранять дроны-камикадзе 09:52
В Москве наборы "С заботой о здоровье" получили около 300 тысяч пенсионеров 09:39
Торговый центр "Арколь" в Москве закрыли за ковидные нарушения 09:37
Под Омском появилась первая в России улица Мандельштама 09:33
Врач рассказал, чем нельзя лечиться от коронавируса дома 09:33
Врио губернатора Ярославской области заразился COVID-19 09:25
Туман в столичном регионе рассеется к 11:00 09:24
В Хабаровске предупредили о новых ограничениях из-за темпов вакцинации 09:21
В Сочи два человека погибли и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом 09:16
Магазинам в ЕАО разрешили не обслуживать посетителей без масок 09:16
Ростуризм попросил власти Египта проверить отели после отравления россиян 08:55
Словом года в России стало "спутник" 08:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
В ПФР разъяснили, когда можно полностью получить пенсионные накопления
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
02.11.2021 11:50
Рубрика: Власть

По нацпроекту самарцы освоили востребованную рынком профессию повара

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Самарской области по нацпроекту "Демография" для безработных, в том числе в возрасте, и мам с детьми организовано обучения по целому спектру направлений, одно из них - поварское и кондитерское дело. Освоить эту востребованную рынком профессию можно на базе Самарского техникума кулинарного искусства, который вот уже три года проводит обучение по нацпроекту.
Темой занятия для получающих профессию повара может стать, например, разделка рыбы. Фото: Правительство Самарской области Темой занятия для получающих профессию повара может стать, например, разделка рыбы. Фото: Правительство Самарской области
Темой занятия для получающих профессию повара может стать, например, разделка рыбы. Фото: Правительство Самарской области

С будущими поварами и кондитерами занимаются в двух специально оборудованных классах опытные мастера. Как правило, для практических занятий формируются небольшие группы. К каждому - индивидуальный подход. Продукты, необходимые для занятий, предоставляются самим учебным заведением. Темой урока может стать, например, разделка судака. Ученик должен уметь так работать с рыбой, чтобы почти все ее части пошли в дело. Безотходное производство в данном случае - признак профессионализма.

- Не первый год мы обучаем желающих по нацпроекту "Демография", - поделилась замдиректора техникума Татьяна Руденко, - Только в прошлом году выпустили 110 человек. Хочется отметить серьезную заинтересованность всех тех, кто приходит к нам. Многие говорят, что подобные курсы - шанс что-то изменить к лучшему в своей жизни.

К слову, это учебное заведение за 75 лет своего существования зарекомендовало себя как кузница высокопрофессиональных кадров для сферы общепита и ресторанного бизнеса. За новой специальность сюда приходят самарцы самых разных профессий. Бухгалтер по образованию Елена Коротяева считает, что повара сегодня очень востребованы.

- У человека появляются перспективы роста, он обретает какой-то новый смысл в своей жизни, в своей трудовой биографии, - поясняет еще одна ученица Татьяна Щербинина.

В прошлом феврале в техникуме осваивал азы профессии, о которой мечтал с детства, офицер запаса 53-летний Игорь Новиков. Получение квалификации повара 3 разряда помогло устроиться на теплоход "Федор Достоевский". После навигации, где он практиковал весь сезон, мужчина устроился работать по новой специальности. Готовит молниеносно: сразу на нескольких плитах.

Фото: Правительство Самарской области
Самарские предприятия-участники нацпроекта получили налоговые льготы

- После 50 открывается второе дыхание, - признался повар Игорь Новиков.

- Первым возможность переобучения в рамках нацпроекта "Демография" была предоставлена гражданам предпенсионного возраста. Затем перечень категорий был расширен. Цель обучения - поддержка конкурентоспособности на рынке труда, - пояснила главный консультант министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Анна Антонова.

После обучения в рамках нацпроекта более 85% самарцев трудоустраиваются или сохраняют свою занятость. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, в том числе, помощь с трудоустройством - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Напомним, содействие занятости - важнейшее направление нацпроекта "Демография". Профессиональное обучение в рамках нацпроекта стартовало с 2019 года. Благодаря чему можно бесплатно получить дополнительное профессиональное образование ищущим работу, в том числе безработным, людям в возрасте 50+, гражданам предпенсионного возраста, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также безработным мамам с детьми дошкольного возраста.

Направлений обучения в рамках нацпроекта немало. Выбрать можно как рабочие профессии, так и специальности служащих. Все желающие могут подать заявку на портал "Работа в России" (www.trudvsem.ru).

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

Главное сегодня

В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД РФ
Welt: Владимир Путин всего одной фразой обрушил цены на газ в Европе
ВМС США: У берегов Китая АПЛ Connecticut столкнулась с подводной горой
Бояков ушел с поста худрука МХАТ имени Горького
Словом года в России стало "спутник"
Валерий Зорькин: Мир переходит в эпоху постчеловеческих по своей направленности технологий
Верховный суд объяснил, когда репосты не наказуемы