По нацпроекту самарцы освоили востребованную рынком профессию повара

В Самарской области по нацпроекту "Демография" для безработных, в том числе в возрасте, и мам с детьми организовано обучения по целому спектру направлений, одно из них - поварское и кондитерское дело. Освоить эту востребованную рынком профессию можно на базе Самарского техникума кулинарного искусства, который вот уже три года проводит обучение по нацпроекту.

С будущими поварами и кондитерами занимаются в двух специально оборудованных классах опытные мастера. Как правило, для практических занятий формируются небольшие группы. К каждому - индивидуальный подход. Продукты, необходимые для занятий, предоставляются самим учебным заведением. Темой урока может стать, например, разделка судака. Ученик должен уметь так работать с рыбой, чтобы почти все ее части пошли в дело. Безотходное производство в данном случае - признак профессионализма.

- Не первый год мы обучаем желающих по нацпроекту "Демография", - поделилась замдиректора техникума Татьяна Руденко, - Только в прошлом году выпустили 110 человек. Хочется отметить серьезную заинтересованность всех тех, кто приходит к нам. Многие говорят, что подобные курсы - шанс что-то изменить к лучшему в своей жизни.

К слову, это учебное заведение за 75 лет своего существования зарекомендовало себя как кузница высокопрофессиональных кадров для сферы общепита и ресторанного бизнеса. За новой специальность сюда приходят самарцы самых разных профессий. Бухгалтер по образованию Елена Коротяева считает, что повара сегодня очень востребованы.

- У человека появляются перспективы роста, он обретает какой-то новый смысл в своей жизни, в своей трудовой биографии, - поясняет еще одна ученица Татьяна Щербинина.

В прошлом феврале в техникуме осваивал азы профессии, о которой мечтал с детства, офицер запаса 53-летний Игорь Новиков. Получение квалификации повара 3 разряда помогло устроиться на теплоход "Федор Достоевский". После навигации, где он практиковал весь сезон, мужчина устроился работать по новой специальности. Готовит молниеносно: сразу на нескольких плитах.

- После 50 открывается второе дыхание, - признался повар Игорь Новиков.

- Первым возможность переобучения в рамках нацпроекта "Демография" была предоставлена гражданам предпенсионного возраста. Затем перечень категорий был расширен. Цель обучения - поддержка конкурентоспособности на рынке труда, - пояснила главный консультант министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Анна Антонова.

После обучения в рамках нацпроекта более 85% самарцев трудоустраиваются или сохраняют свою занятость. Поддержка тех, кто нуждается в помощи, в том числе, помощь с трудоустройством - часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

Напомним, содействие занятости - важнейшее направление нацпроекта "Демография". Профессиональное обучение в рамках нацпроекта стартовало с 2019 года. Благодаря чему можно бесплатно получить дополнительное профессиональное образование ищущим работу, в том числе безработным, людям в возрасте 50+, гражданам предпенсионного возраста, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также безработным мамам с детьми дошкольного возраста.

Направлений обучения в рамках нацпроекта немало. Выбрать можно как рабочие профессии, так и специальности служащих. Все желающие могут подать заявку на портал "Работа в России" (www.trudvsem.ru).