Росавиция создала оперативный штаб в нижегородском аэропорту

В аэропорту Нижнего Новгорода, куда были перенаправлены самолеты из-за тумана в Москве, создан оперативный штаб. Об этом сообщила Росавиация вечером 2 ноября.

Ранее из-за сильного тумана, который накрыл столичный регион, практически парализовало работу аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево, из-за чего прибывающие в Москву самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы.

"Вопрос находится на контроле Росавиации. Для организации работы с пассажирами рейсов, которые были переправлены из московской воздушной зоны в аэропорт Нижний Новгород из-за тумана, в аэропорту создан оперативный штаб", - приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Всего нижегородскому аэропорту пришлось принять около 50 рейсов, включая перенаправленные из Москвы. Пассажирам, которые ожидали вылет более восьми часов подряд, дали возможность разместиться в гостиницах города. Координационный штаб заселял их по авиабилетам.

Учитывая, что аэропорт Нижнего Новгорода не рассчитан на одновременное обслуживание такого количества рейсов, самолеты отправляются в порядке очереди, что может вызвать дополнительную задержку.