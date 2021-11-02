В аэропорту Оренбурга из-за тумана задержали три рейса

Во вторник из-за сильного тумана в аэропорту Оренбурга задержано три регулярных рейса. Самолеты осуществили посадку на запасных аэродромах Уфы и Магнитогорска.

Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, это рейс 1245 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево), рейс 6454 авиакомпании "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург (Пулково) и рейс 7730 авиакомпании "Nord Wind" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево).

На рейсы зарегистрировано более 300 пассажиров, из них 17 детей. Предварительное время вылета из аэропорта Оренбурга - сегодня в 12:00.