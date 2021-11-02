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02.11.2021 10:36
Рубрика: Экономика

В аэропорту Оренбурга из-за тумана задержали три рейса

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Во вторник из-за сильного тумана в аэропорту Оренбурга задержано три регулярных рейса. Самолеты осуществили посадку на запасных аэродромах Уфы и Магнитогорска.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как сообщила Уральская транспортная прокуратура, это рейс 1245 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево), рейс 6454 авиакомпании "Россия" по маршруту Оренбург - Санкт-Петербург (Пулково) и рейс 7730 авиакомпании "Nord Wind" по маршруту Оренбург - Москва (Шереметьево).

На рейсы зарегистрировано более 300 пассажиров, из них 17 детей. Предварительное время вылета из аэропорта Оренбурга - сегодня в 12:00.

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