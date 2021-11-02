В ОЭЗ "Тольятти" пришел очередной крупный инвестор

2 ноября члены Экспертного совета ОЭЗ "Тольятти" под председательством министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова одобрили новую заявку на получение статуса резидента площадки.

Новый завод российской компании станет самым крупным по площади предприятием в ОЭЗ, он займет 63,8 гектара.

- Сегодня мы одобрили заявку резидента с проектом в сфере производства строительных материалов - это компания с продвинутой технологией, которая буквально через два года инвестиционной фазы создаст в Тольятти еще 515 новых рабочих мест. Инвестор планирует вложить в реализацию проекта пять миллиардов рублей, и мы очень рады, на площадку активно заходят новые компании, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Особая экономическая зона сегодня - это 13 действующих и шесть строящихся заводов. Еще с шестью компаниями мы готовимся в ближайшее время выйти в строительную фазу. Большой интерес и доверие инвесторов, а также эффективность работы площадки ОЭЗ подтверждаются многочисленными оценками и рейтингами, в которых Самарская область стабильно занимает лидирующие позиции и ежегодно укрепляет достигнутые результаты.

Новый завод в сфере производства строительных материалов будет запущен в ОЭЗ "Тольятти" в 2024 году. Объем производства с 2025 года достигнет уровня 620 тысяч единиц продукции ежегодно. Это позволит инвестору занять 70% доступного объема рынка жилой и коммерческой недвижимости в течение трех лет после ввода объекта в эксплуатацию.

- Важным достижением нашего проекта я считаю увеличение диверсифицированных производств на территории Тольятти. В этом году три из четырех новых инвестора ОЭЗ представляют неавтокомпонентные отрасли - это пищевая промышленность, металлообработка, производство стройматериалов. В целом диверсифицированных проектов на площадке уже более половины. Развивать ОЭЗ в данном направлении нам помогает Правительство Самарской области и лично губернатор Дмитрий Азаров, - подчеркнул генеральный директор АО "ОЭЗ ППТ "Тольятти" Сергей Андреев.

Напомним, что сегодня в ОЭЗ "Тольятти" с учетом нового проекта зарегистрировано 30 резидентов из шести отраслей производства: машиностроение, стройматериалы, упаковка, фармацевтика, металлообработка, производство газов и оборудования. Всестороннюю поддержку бизнесу в регионе в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привлечению инвестиций.