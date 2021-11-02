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02.11.2021 17:18
Рубрика: Экономика

В Пензе приступили к разработке нового металлообрабатывающего станка

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензенской области продолжается создание регионального станкостроительного кластера, в первую очередь, за счет расширения линейки выпускаемого металлообрабатывающего оборудования.
Фото: Компания "СтанкоМашСтрой" Фото: Компания "СтанкоМашСтрой"
Фото: Компания "СтанкоМашСтрой"

Пензенская компания "СтанкоМашСтрой" спроектировала и приступила к изготовлению опытного образца станка СТ16А25 с длинной обработки до 1 500 миллиметров. Он относится к среднеформатным станкам, наиболее востребованным на производстве. Толчком к разработке нового оборудования послужил возросший спрос среди потребителей на российском рынке продукции станкостроения. Будучи клиентоориентированной компанией, "СтанкоМашСтрой" постоянно изучает потребности рынка и разрабатывает новые высокотехнологичные станки, как для отечественных, так и зарубежных потребителей.

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
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- Станок проектировался специалистами с использованием автоматизированной системы объектно-ориентированного программирования и расчетов, что позволило добиться высокой точности. Токарный станок с расстоянием между центрами в 1500 миллиметров имеет жесткую цельнолитую станину. Это обеспечивает надежность и стабильность при обработке деталей. Станок устойчив к вибрациям и позволяет обрабатывать крупногабаритные детали до полутора метров, - пояснил заместитель генерального директора по производству компании "СтанкоМашСтрой" Сергей Митясов.

В настоящее время запущен производственный процесс. Ожидается, что новый металлообрабатывающий станок представят потребителям в 2022 году.

Это далеко не первая новинка, которую разрабатывает пензенская станкостроительная компания. Ранее она проанонсировала выпуск универсального токарно-винторезного станка серии СТ16К20, который имеет трехметровую зону обработки. Конструкция станины полностью разрабатывалась на основе программного обеспечения французской компании. Специально для этого пензенские конструкторы прошли обучение по внедрению новых технологий в производстве. После проектирования в специальной программе был произведен расчет жесткости и прочности нового станка. Эти факторы являются одними из определяющих для точности механической обработки деталей. Полученные результаты показали высокие точностные характеристики металлообрабатывающего оборудования с трехметровой станиной.

Фото: Пресс-служба компании "СтанкоМашСтрой"
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- Главная цель предприятия - производить российскую продукцию, которая смогла бы создать серьезную конкуренцию зарубежным аналогам. В этом году мы представили высокотехнологичный вертикальный обрабатывающий центр VTM9. Оборудование является уникальным не только для нашего предприятия, но и для российского станкостроения в целом. Мы идем по пути дальнейшего расширения линейки производимой металлообрабатывающей продукции, - говорит генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков.

Создаваемый на базе пензенского предприятия станкостроительный кластер не только объединит отечественные промышленные предприятия, но и позволит достичь качественно новых экономических показателей в отрасли. В частности, это будет способствовать успешной реализации проектов по импортозамещению, созданию новой высокотехнологичной продукции и высокопроизводительных рабочих мест.

В регионах Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область Пензенская область - территория успеха

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