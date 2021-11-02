В Самарской области более 600 жилых домов остались без газа

В Красноармейском районе Самарской области восемь поселений остались без газа из-за аварии на газопроводе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в первой половине дня у деревни Сытовка. Поврежден газопровод высокого давления диаметром 159 миллиметров. Пока причины выхода трубы из строя неизвестны.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12.15 по местному времени. Сейчас идут восстановительные работы. Без голубого топлива остались 2305 человек, среди них 548 детей. В основном это частный сектор - 600 жилых домов в Сытовке, Андросовке, Криволучье-Ивановке, Павловке, Хомяковке, Колокольцевке и в поселках Куйбышевский и Встречный. Отрезаны от газа также шесть многоквартирных домов и 25 зданий администраций, детсадов и других соцобъектов.

Как пояснили в МЧС, восстановить газоснабжение всех восьми населенных пунктов планируют сегодня вечером - до 20.00 по местному времени.