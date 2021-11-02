В Тольятти мать морила голодом новорожденного сына

В Тольятти возбуждено уголовное дело против морившей голодом младенца матери по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Об этом сообщили во вторник в ГУ МВД России по Самарской области.

В конце сентября в полицию обратились медики детской поликлиники с жалобой на то, что не могут попасть для осмотра младенца в квартиру 32-летней жительницы, недавно родившей сына.

Инспектор ПДН, выехав сразу же на место, убедилась, что в квартире - антисанитария, ребенок - в истощенном состоянии, без одежды. Средств гигиены для младенца и детское питание правоохранители в доме не увидели. Мальчика отвезли в больницу, сейчас он поправился.

Уголовное дело против его матери продолжают расследовать. Максимальное наказание по статье - лишения свободы на срок до трех лет.

Правоохранители обратились к самарцам с просьбой сообщать о семейном насилии по отношению к детям на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 112 - с мобильных телефонов федеральных сотовых операторов или на сайт ведомства через сервис "Прием обращений".